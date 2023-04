LPP odnotowało 1 095,16 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w roku obrotowym 2022/2023 (luty 2022 - styczeń 2023) wobec 953,52 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka.

Zysk operacyjny wyniósł 1 459,67 mln zł wobec 1 128,1 mln zł zysku rok wcześniej. Zysk EBITDA wyniósł 2 588,86 mln zł wobec 2 071,52 mln zł zysku w tym ujęciu rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 15 926,5 mln zł w r.obr. 2022/2023 wobec 11 338,79 mln zł rok wcześniej.

"Przychody ze sprzedaży w sklepach porównywalnych LFL (w walutach lokalnych) w 2022/23 wzrosły o 17% r/r. Pozytywne dwucyfrowe LFL w tym okresie osiągnęły wszystkie nasze marki, a najwyższe marka Mohito" - czytamy w sprawozdaniu zarządu.

Wzrosty przychodów osiągnęły wszystkie marki grupy, a największe nominalne - Sinsay. Marka ta też uzyskała najwyższą dynamikę wzrostu przychodów r/r. Jednocześnie marki: Sinsay, Reserved i Cropp w 2022/23 wygenerowały więcej przychodów z zagranicy niż z Polski, co świadczy o ich międzynarodowym charakterze, podkreśliła spółka.

"Jako grupa w 2022/23 dzięki sprzedaży internetowej osiągnęliśmy 4 392 mln zł przychodów, tj. 19,3% więcej niż przed rokiem. Dwucyfrowe wzrosty sprzedaży online to efekt rozwoju w roku finansowym przez grupę kanału sprzedaży internetowej na nowych rynkach, działań marketingowych skoncentrowanych głównie na kanale online oraz trendu 'convenience' (wygodnych zakupów), który był nadal widoczny w 2022/23 mimo słabnącej tendencji od szczytu popularności w roku pandemicznym 2020" - czytamy dalej.

Sytuacja ta spowodowała, że przychody internetowe w 2022/2023 stanowiły 27,6% sprzedaży grupy oraz 27,2% przychodów z Polski, wobec odpowiednio 32,5% i 27,8% rok wcześniej. Około 43% sprzedaży w kanale internetowym w 2022/2023 wygenerowane było przez sprzedaż w Polsce, podano także.

"Rosnące ceny energii oraz inflacja wyznaczyły szczególnie trudne warunki do prowadzenia biznesu oraz większą wrażliwość cenową klientów. W nowy rok finansowy weszliśmy z pakietem kolejnych doświadczeń i niełatwych wyborów, ale też z determinacją do zapewnienia firmie stabilności i bezpieczeństwa. Zamykamy go z kolei z poczuciem dobrze wypełnionego obowiązku wobec akcjonariuszy i naszych partnerów biznesowych, osiągając najwyższą w historii grupy sprzedaż prawie 16 mld zł i zysk netto na poziomie przeszło 1 mld zł" - napisał prezes Marek Piechocki w liście do akcjonariuszy.

Marża zysku brutto na sprzedaży wyniosła w ub.r. 51,1% wobec 57,2% rok wcześniej, marża EBIT - odpowiednio: 9,2% wobec 9,9%, zaś marża zysku netto: 7,2% wobec 6,4%.

"Na koniec 2022/23 roku nasza sieć sklepów stacjonarnych obecna była w 27 krajach i liczyła 1 962 salony o łącznej powierzchni 673,4 tys. m2. Poza granicami Polski znajdowały się 944 sklepy (920,8 tys. m2). Ze względu na zakończenie przez spółkę działalności w Rosji łączna powierzchnia handlowa i liczba sklepów w porównaniu z 2021/22 zmalała o 11,4% i 282 sklepy. Jednocześnie na działalności kontynuowanej r/r liczba sklepów wzrosła o 271 a powierzchni o 19,8%" - czytamy w sprawozdaniu zarządu.

Największy wzrost liczby salonów i powierzchni osiągnęła marka Sinsay, co było wynikiem najbardziej intensywnego rozwoju tej marki zarówno w kraju jak i za granicą (w tym na nowych rynkach), podano także.

Na koniec 2022/2023 roku oferta marek LPP dostępna była łącznie na 39 rynkach, w tym w 27 krajach offline i 34 krajach online.

"Sprzedaż całościowa na m2 liczona jako sprzedaż grupy przez średnią pracującą całkowitą powierzchnię podzieloną przez 12, w 2022/23 wzrosła o 14,6% w porównaniu z rokiem ubiegłym (na działalności kontynuowanej)" - napisano też w sprawozdaniu.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w r.obr. 2022/2023 wyniósł 534,26 mln zł wobec 1 431,49 mln zł zysku rok wcześniej.

LPP zarządza markami modowymi Reserved, Cropp, House, Mohito i Sinsay. Spółka jest notowana na GPW w Warszawie od 2001 roku.

(ISBnews)