Świadczenie wychowawcze w ramach programu rodzina 800 plus. Komu obecnie przysługuje?

Świadczenie wychowawcze 800 plus przysługuje na każde dziecko do ukończenia 18. roku życia. Prawo do jego pobierania mają:

Reklama

rodzice (matka lub ojciec),

opiekun faktyczny lub prawny dziecka,

dyrektor domu pomocy społecznej,

rodzina zastępcza,

osoba prowadząca rodzinny dom dziecka,

dyrektor placówki opiekuńczo-wychowawczej,

dyrektor regionalnej placówki opiekuńczo-terapeutycznej,

dyrektor interwencyjnego ośrodka preadopcyjnego – jeśli dziecko zostało umieszczone w pieczy zastępczej.

Reklama

Świadczenie jest wypłacane niezależnie od stanu cywilnego rodzica.

Z programu mogą korzystać także cudzoziemcy mieszkający w Polsce, jeśli są obywatelami:

państw UE, EOG, Szwajcarii lub Wielkiej Brytanii (w przypadku obywateli UK pod warunkiem przyjazdu przed 1 stycznia 2021 r.),

innych państw – jeśli posiadają dokumenty uprawniające do legalnego pobytu i pracy w Polsce, m.in. zezwolenie na pobyt czasowy związane z pracą wymagającą wysokich kwalifikacji.

Przepisy obejmują również obywateli Ukrainy, którzy przybyli do Polski w związku z wojną i legalnie tu przebywają.

Zmiany od września 2025 r.: świadczenie rodzina 800 plus tylko dla pracujących obywateli Ukrainy

Sejm przyjął ustawę przedłużającą legalny pobyt uchodźców z Ukrainy do 4 marca 2026 r., jednocześnie wprowadzając nowe zasady korzystania ze świadczeń, w tym 800 plus. Celem zmian jest powiązanie wypłat ze statusem zatrudnienia oraz ograniczenie nadużyć.

Najważniejsze założenia reformy:

800 plus oraz inne świadczenia rodzinne będą przysługiwać wyłącznie obywatelom Ukrainy, którzy pracują i osiągają co najmniej 50% minimalnego wynagrodzenia (2333 zł brutto w 2025 r.),

ZUS będzie co miesiąc automatycznie weryfikował zatrudnienie i pobyt w Polsce,

obowiązkowy numer PESEL dla cudzoziemców i ich dzieci,

ograniczenia w części świadczeń zdrowotnych dla dorosłych obywateli Ukrainy (m.in. rehabilitacja, stomatologia).

Podwyżka świadczenia rodzina 800 plus. Będzie coroczna waloryzacja?

Program 800 plus nie jest obecnie waloryzowany – jego wysokość wynika z decyzji politycznej. Ostatnia podwyżka, z 500 zł do 800 zł, została zaproponowana przez PiS i ostatecznie zatwierdzona przez rząd Donalda Tuska po wygranych wyborach jesienią 2023 roku.

Postulat corocznej waloryzacji świadczenia oraz zwiększenia kwoty dla rodzin wielodzietnych znalazł się w programie PiS zaprezentowanym podczas konwencji „Myśląc Polska” w Katowicach.

Nie tylko 800 plus. Propozycje nowych świadczeń dla rodzin

Na konwencji przedstawiono również inne dodatkowe pomysły:

podwyższenie świadczenia rodzicielskiego (obecnie 1000 zł przez rok po urodzeniu dziecka),

zwiększenie zasiłku macierzyńskiego dla ubezpieczonych w KRUS do wysokości minimalnego wynagrodzenia,

bon mieszkaniowy: 100 tys. zł za trzecie dziecko i 40 tys. zł za pierwsze,

darmowe obiady dla uczniów szkół podstawowych.

Według Bartosza Marczuka, byłego wiceministra pracy, takie rozwiązania mogłyby poprawić efektywność polityki demograficznej przy jednoczesnym kontrolowaniu wydatków publicznych.

Najbardziej rewolucyjną propozycją jest wypłata 500 zł miesięcznie dla każdego dorosłego Polaka – niezależnie od dochodu. Koszt programu oszacowano na ok. 160 mld zł rocznie. Częściowym źródłem finansowania mogłaby być likwidacja kwoty wolnej od podatku, co dałoby ok. 70 mld zł wpływów.

Podwyżka świadczenia rodzina 800 plus. Czy będzie waloryzacja?

Nie ma pewności, czy projekt waloryzacji trafi do Sejmu w tej kadencji, czy będzie elementem kampanii wyborczej przed wyborami w 2027 r.

PiS dysponuje obecnie 188 mandatami, więc musiałby zdobyć dodatkowe poparcie. Najbliższa mu obecnie Konfederacja od lat krytykuje pomysł wprowadzenia świadczenia 500 Plus, a następnie 800 Plus, obarczając go winą m.in. za wzrost inflacji. Sławomir Mentzen skomentował ten pomysł słowami:

„PiS chce zabrać pieniądze ciężko pracującym i rozdać tym, którzy nie chcą pracować”.

Zmiany w programie 800 plus zapowiadał wcześniej również lider PSL Władysław Kosiniak-Kamysz. Według jego koncepcji świadczenie miałoby trafiać przede wszystkim do osób pracujących i płacących podatki. Minister infrastruktury Dariusz Klimczak uważa, że właściwe ukierunkowanie środków mogłoby umożliwić wprowadzenie „1000+” zamiast 800+.

Propozycje PiS prawdopodobnie spotkałyby się z poparciem prezydenta Karola Nawrockiego.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (t.j. Dz.U. z 2024 r., poz. 1576)

Ustawa z dnia 12 września 2025 r. o zmianie niektórych ustaw w celu weryfikacji prawa do świadczeń na rzecz rodziny dla cudzoziemców oraz o warunkach pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. 2025 poz. 1301)