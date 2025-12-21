Według Biura Analiz i Strategii KOWR, "wzrost wartości polskiego eksportu produktów rolno-spożywczych w okresie dziesięciu miesięcy 2025 r. był wynikiem m.in. wyższych średnich cen żywności na rynku międzynarodowym w porównaniu z analogicznymi okresami 2024 r.”.

Wyższe ceny żywności pompują wartość eksportu

Jak dodano, „wskazują na to odczyty wskaźnika FAO Food Price Index (FFPI) (będącego miarą miesięcznych zmian cen międzynarodowych, koszyka produktów żywnościowych), którego wartości w okresie pierwszych trzech kwartałów 2025 r. były znacznie wyższe r/r, co miało przełożenie na ceny transakcyjne uzyskiwane przez krajowych eksporterów".

Podkreślono, że duże znaczenie dla wzrostu przychodów uzyskiwanych ze sprzedaży żywności miało utrzymanie przez Polskę silnej pozycji w łańcuchach dostaw, oraz odbudowujący się popyt konsumpcyjny na rynku Unii Europejskiej, który odpowiadał w analizowanym okresie za trzy czwarte wpływów uzyskiwanych z eksportu rolno-spożywczego.

Wartość importu też rośnie

Jednocześnie w okresie pierwszych 10 miesięcy br. import towarów rolno-spożywczych wyniósł 32,1 mld euro i był o 8,4 proc. większy niż przed rokiem. Dodatnie saldo wymiany handlowej za dziesięć miesięcy 2025 r. ukształtowało się na poziomie 16,4 mld euro i było o 7,2 proc. wyższe niż w analogicznym okresie roku poprzedniego - podał KOWR.

Unia Europejska największym rynkiem dla polskiej żywności

Najważniejszym odbiorcą produktów rolno-spożywczych z Polski są kraje Unii Europejskiej, gdzie w tym czasie sprzedano towary o wartości 36,5 mld euro, jest to wzrost wartości o 10 proc. w odniesieniu do analogicznego okresu 2024 r. Udział rynku Unii Europejskiej w polskim eksporcie wyniósł 75 proc.

Największe przychody z eksportu żywności do UE w okresie dziesięciu miesięcy 2025 r. uzyskano ze sprzedaży do Niemiec (12,3 mld euro, wzrost o 8 proc.), gdzie trafia 25 proc. eksportowanej na unijny rynek żywności i Francji (3,4 mld euro, wzrost o 23 proc.) oraz Niderlandów, Włoch i Czech.

Towary wysyłane do UE

Do krajów unijnych w okresie styczeń–październik 2025 r. polskie firmy głównie eksportowały: tytoń i wyroby tytoniowe (o wartości 4,1 mld euro, wzrost o 1 proc, w stosunku do dziesięciu miesięcy 2024 r.) oraz mięso drobiowe (3,5 mld euro, wzrost o 27 proc.). Kolejnymi ważnymi grupami towarów były: produkty mleczne, mięso wołowe, ryby i przetwory, czekolada i wyroby czekoladowe oraz pieczywo i wyroby piekarnicze.

Eksport do państw pozaunijnych

Do krajów pozaunijnych (tzw. krajów trzecich) wyeksportowano produkty rolno-spożywcze o wartości 12 mld euro, o 2 proc. więcej niż rok wcześniej. Polskie produkty trafiły, podobnie jak w latach poprzednich, do: Wielkiej Brytanii (przychody na poziomie 3,7 mld euro, wzrost o 2 proc.), Ukrainy, USA, Turcji, Federacji Rosyjskiej, Szwajcarii oraz do Izraela.

Do krajów pozaunijnych z Polski eksportowano przede wszystkim: mięso i przetwory inne niż drobiowe (1,4 mld euro, wzrost o 8 proc.), mięso drobiowe, produkty mleczne, czekoladę i wyroby czekoladowe, pieczywo i wyroby piekarnicze, tytoń i wyroby tytoniowe oraz karmę dla zwierząt.

"W okresie dziesięciu miesięcy 2025 r. wzrósł również eksport żywności z Polski na rynki pozaunijne. Jednak z uwagi na niesprzyjającą eksportowi aprecjację złotego względem dolara amerykańskiego, wzrost ten odznaczał się względnie niewielką dynamiką" - skomentował KOWR.

KOWR zwraca uwagę na dynamicznie rozwijający się eksport na niektóre pozaunijne rynki. Wzrost wartości odnotowano w eksporcie m.in. do Serbii (+30 proc. r/r), Albanii (+30 proc.) oraz na rynek ukraiński (+28 proc.). Bardzo duży r/r wzrost wartość eksportu produktów rolno-spożywczych z Polski odnotowano ponadto do niektórych krajów Azji Południowo-Wschodniej – przede wszystkim na rynki: Tajwanu (+49 proc., Filipin (+22 proc.), Wietnamu (+19 proc.), Malezji (+18 proc.) czy Republiki Korei (+11 proc.).

"Dane te mogą świadczyć o postępującej dywersyfikacji sprzedaży zagranicznej na rynku globalnym" - podkreślił KOWR.