Minister odpowiadał w Sejmie na pytania posłów PSL-TD dotyczące pomocy dla rolników z Żuław, którzy ponieśli straty w uprawach w wyniku letnich podtopień.

Projekt wprowadzający przepisy regulujące wsparcie dla poszkodowanych gospodarstw

- W tej chwili jest rozpatrywany przez Radę Ministrów projekt nowelizacji rozporządzenia (...), wprowadzający przepis regulujący warunki udzielania pomocy dla producentów rolnych w gospodarstwach położonych na obszarze Żuław, w których powstały szkody spowodowane wystąpieniem deszczy nawalnychw dniach 28-29 lipca br., w wyniku których zalane zostały uprawy rolne - poinformował Krajewski.

Wysokość pomocy

Wysokość pomocy będzie obliczona jako iloczyn powierzchni upraw rolnych, na których powstały straty, i stawki pomocy. Stawka ta wyniesie od 1,5 tys. zł na hektar uprawy łąk, pastwisk, użytków zielonych, traw na gruntach ornych, mieszanek strączkowo-zbożowych, mieszanek wieloletnich traw, a dla pozostałych upraw sięgnie 3 tys. zł do hektara powierzchni - wskazał szef resortu rolnictwa.

Łączna kwota wsparcia

Wyjaśnił, że obszar zalanych gruntów został ustalony przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na podstawie danych satelitarnych. Wynika z nich, że pod wodą znalazło się ponad 23 tys. ha. - Uwzględniając proponowane stawki pomocy, na wsparcie tych rolników przeznaczono środki w wysokości 65 mln zł - powiedział Krajewski.

Procedura składania wniosków

Dodał, że wnioski o pomoc będzie można składać do 24 października 2025 r.

Jak mówił, dzięki skorzystaniu z map satelitarnych nie trzeba było powoływać komisji szacujących straty, ani sporządzać protokołów z kontroli. Tam, gdzie takich map nie ma, a straty zostały oszacowane, rolnicy także otrzymają pomoc - zapowiedział minister. Dotyczy to strat powyżej 30 proc. średniej rocznej produkcji roślinnej spowodowanych przez grad, deszcz nawalny, powódź i huragan.

Pomoc w przypadku strat powyżej 30%

Krajewski wyjaśnił, że wysokość pomocy będzie zależała od wysokości szkód i wyniesie 1-3 tys. zł. Kwotę 1 tys. zł na hektar upraw rolnicy dostaną przy stratach rzędu 30-50 proc.; 2 tys. zł, gdy skala strat sięgnie 50-70 proc., a 3 tys. - przy stratach przekraczających 70 proc. Na tę pomoc z budżetu przeznaczono 480 mln zł - powiedział Krajewski.

Wsparcie dla sadowników i ogrodników

Poinformował, że resort rolnictwa wiosną wystąpił do Komisji Europejskiej o przyznanie pomocy w związku ze stratami w sadach i ogrodach spowodowanych przez wiosenne przymrozki. Dodał, że KE zgodziła się na wsparcie w wysokości 14,8 mln euro, co daje ponad 60 mln zł; kwota ta zostanie zwiększona o 200 proc. z budżetu krajowego, co daje łącznie ok. 200 mln zł na pomoc dla sadowników i ogrodników - wyliczył.

Minister pytany przez posłów o inne formy wsparcia rolników wyjaśnił, że w związku z trudną sytuacją na rynku zbóż i warzyw, ministerstwo uruchomiło pomoc w postaci niskooprocentowanego kredytu obrotowego, z najniższym - jak mówił - oprocentowaniem w historii, wynoszącym 1 proc.

Według MRiRW, nowy instrument został przygotowany w ramach Funduszu Gwarancji Rolnych, aby poprawić płynność finansową w gospodarstwach rolnych i firmach przetwórstwa rolno-spożywczego. Dzięki niemu rolnicy i przedsiębiorcy otrzymają bezpłatną gwarancję do 80 proc. kwoty kredytu pozostającego do spłaty. W okresie dwóch pierwszych lat oprocentowanie wyniesie 1 proc.; jest też możliwość zaciągnięcia kredytu na okres do 4 lat, w maksymalnej kwocie 200 tys. euro.

Kredyty preferencyjne będą udzielane przez banki współpracujące z Bankiem Gospodarstwa Krajowego.