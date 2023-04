CI Games SE odnotowało 8,2 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2022 r. wobec 36,81 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka.

Zysk operacyjny wyniósł 7,82 mln zł wobec 40,27 mln zł zysku rok wcześniej. Zysk EBITDA wyniósł 16,08 mln zł wobec 60,45 mln zł zysku w tym ujęciu rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 56,69 mln zł w 2022 r. wobec 105,53 mln zł rok wcześniej.

"W 2022 r. Grupa nie miała premier żadnej gry, w związku z tym sprzedaż była wygenerowana przez wcześniej wydane gry 'Sniper Ghost Warrior Contracts 2' (premiera w czerwcu 2021 r.) i 'Sniper Ghost Warrior Contracts' (premiera w listopadzie 2019 r.). Gry te kontynuowały dobrą sprzedaż, stanowiąc odpowiednio 52% i 15% sprzedaży w 2022. Trzy gry z portfela United Label S.A. stanowiły 15% skonsolidowanej sprzedaży tego roku" - czytamy w sprawozdaniu zarządu.

Wzrost marży na sprzedaży z 62,5% w 2021 do 71,9% w 2022 wynikał głównie z mniejszej sprzedaży gier na nośnikach fizycznych (w konsekwencji nieznaczący koszt produkcji ujęty w kosztach własnych sprzedaży) - ich największa sprzedaż jest odnotowana w dacie premiery gry. Udział sprzedaży cyfrowej w wartości całkowitej sprzedaży, rośnie wraz z cyklem życia produktu (udział sprzedaży cyfrowej w całkowitej zwiększył się z 69% w 2021 do 89% w 2022 r., podano także.

W 2022 r. amortyzacja zawierała "Sniper Ghost Warrior Contracts 2", którego jednostkowy koszt amortyzacji jest niższy od jednostkowego kosztu amortyzacji gry "Sniper Ghost Warrior Contracts", którego koszt amortyzacji był ujęty w kosztach roku 2021 (do września).

"W 2022 r. koszty sprzedaży (15,9 mln zł) zawierały głównie koszt większego międzynarodowego zespołu marketingu i sprzedaży oraz koszt przygotowania zwiastunów i aktywów marketingowych związanych z grą 'Lords of the Fallen'. Koszty ogólnozakładowe odnotowały wzrost (16,3 mln zł w 2022 w porównaniu do 7,7 mln zł w 2021) w związku z jednorazowymi kosztami doradczymi związanymi z przygotowaniem na wejście na giełdę w Londynie oraz rosnącym zatrudnieniem i związanymi z tym kosztami (koszty rekrutacji, sprzęt IT, software, itp.). Łączne koszty marketingu związanego z grą 'Lords of the Fallen' i z dual listingiem wyniosły 11,9 mln zł w 2022 r." - czytamy dalej.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w 2022 r. wyniósł 7,14 mln zł wobec 33,32 mln zł zysku rok wcześniej.

CI Games SE to producent i dystrybutor gier komputerowych, notowany na GPW od 2007 r. (początkowo jako City Interactive).

(ISBnews)