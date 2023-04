Enter Air odnotował 72,27 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2022 r. wobec 117,12 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka.

Reklama

Zysk operacyjny wyniósł 225,62 mln zł wobec 14,66 mln zł straty rok wcześniej. Zysk EBITDA wyniósł 343 mln zł wobec 133,1 mln zł zysku w tym ujęciu rok wcześniej.

Reklama

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 2 255,8 mln zł w 2022 r. wobec 1 120,3 mln zł rok wcześniej.

"2022 rok był dla lotnictwa okresem stopniowego wychodzenia z kryzysu pandemicznego z lat 2020-2021. Wszyscy eksperci twierdzili, że odbudowa potrwa wiele lat. To był dla nas sygnał, że jest szansa na szybszy rozwój i wyprzedzenie konkurencji. W czasie pandemii zamiast ograniczać operacje, oddawać samoloty i zwalniać ludzi, prowadziliśmy nabory i dodawaliśmy samoloty. Dzięki temu od początku 2022 roku byliśmy gotowi do pracy na zwiększonych obrotach" - powiedział członek zarządu Enter Air Grzegorz Polaniecki, cytowany w komunikacie.

"Ponadto, w czasie pandemii większość linii lotniczych otrzymała pomoc publiczną w postaci grantów oraz pożyczek płynnościowych, ale niewiele linii lotniczych użyło tych pieniędzy do rzeczywistej restrukturyzacji kosztowej i poprawienia efektywności działania. Enter Air był jedną z niewielu linii w Europie, która dokonała restrukturyzacji kosztów stałych takich jak koszty jednostkowe floty. Zyskaliśmy więc przewagę kosztową, byliśmy też w pełni gotowi do kolejnego sezonu pod względem załogowym i sprzętowym. Dzięki temu Enter Air mógł zaspokoić zwiększony popyt rynku w 2022 roku. Nasza strategia okazała się bardzo skuteczna, co razem z przewagami modelu biznesowego i rosnącej rozpoznawalności marki w segmencie B2B przyczyniło się do rekordowych w historii Grupy przychodów na poziomie blisko 2,3 mld zł i wypracowaniu ponad 225 mln zł zysku operacyjnego. Myślę też, że jesteśmy teraz w jeszcze lepszej pozycji wobec konkurentów, którzy zmarnowali pożyczki pomocy publicznej i nie mają ich z czego spłacać" - dodał.

Podkreślił też, że w lutym 2022 roku wybuchła wojna w Ukrainie, wywołując kolejny światowy kryzys, a w rynek lotniczy uderzyło szereg czynników wywołanych przez agresję Rosji takie jak dwukrotny wzrost cen paliw czy walut.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w 2022 r. wyniósł 31,3 mln zł wobec 31,28 mln zł straty rok wcześniej.

Enter Air jest największą prywatną linią lotniczą działającą w Polsce. Jest notowany na GPW od 2015 r.

(ISBnews)