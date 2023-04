Energa odnotowała 967 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2022 r. wobec 968 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka.

Zysk operacyjny wyniósł 1 367 mln zł wobec 1 278 mln zł zysku rok wcześniej. Zysk EBITDA wyniósł 2 573 mln zł wobec 2 449 mln zł zysku w tym ujęciu rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 20 095 mln zł w 2022 r. wobec 13 791 mln zł rok wcześniej.

Na wynik EBITDA Grupy Energa za 2022 r. w wysokości 2,6 mld zł największy wpływ miała Dystrybucja, która odpowiadała za 82% tego rezultatu, natomiast Sprzedaż ujemnie obciążyła skonsolidowany wynik. To przede wszystkim efekt regulacji mających na celu ochronę konsumentów, na których realizację Grupa Energa zabezpieczyła 1,1 mld zł, podano w komunikacie.

Grupa Energa osiągnęła stabilny wzrost kluczowych wyników finansowych, w tym wyniku EBITDA o 5% r/r i zysku netto ogółem o 8% r/r (do 1 mld zł). Całoroczna EBITDA Linii Biznesowej Dystrybucja wyniosła 2,1 mld zł (+3% r/r). Linia Biznesowa Wytwarzanie wypracowała z kolei EBITDA na poziomie 0,8 mld zł (ponad siedmiokrotny wzrost r/r), co odpowiada za 33% wyniku skonsolidowanego. Natomiast Linia Biznesowa Sprzedaż oraz Linia Biznesowa Pozostałe miały ujemny wpływ na wynik EBITDA grupy.

"Mamy za sobą wymagający rok, który mimo wyzwań zakończyliśmy pomyślnie. Grupa Energa utrzymała swoją stabilną pozycję na polskim rynku energetycznym, budowaną w ramach Grupy Orlen. Wzmacniamy sektor OZE, rozwijamy też niskoemisyjne moce niezbędne dla zbilansowania Krajowego Systemu Elektroenergetycznego w przejściowym okresie transformacji. Dzięki solidnym wynikom finansowym, jakie osiągnęliśmy w 2022 roku, możemy mieć pewność, że strategiczne inwestycje, których budowy się podjęliśmy, będą realizowane zgodnie z planem" - powiedziała prezes Zofia Paryła, cytowana w komunikacie.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w 2022 r. wyniósł 50 mln zł wobec 210 mln zł zysku rok wcześniej.

Grupa Energa jest trzecim największym operatorem systemu dystrybucyjnego w zakresie dostarczanej energii i trzecim największym sprzedawcą energii elektrycznej do odbiorców końcowych. Całkowita zainstalowana moc wytwórcza w elektrowniach grupy wynosi ok. 1,34 GW. Od końca kwietnia 2020 r. spółka należy do grupy kapitałowej PKN Orlen.

(ISBnews)