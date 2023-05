Firma Oponiarska Dębica zanotowała zysk netto w wysokości 122,03 mln zł przy przychodach w wysokości 932,22 mln zł w I kw. 2023 roku, podała spółka, prezentując wstępne dane.

Reklama

"Wynik za I kwartał 2023 jest rezultatem wyższych cen sprzedaży realizowanych w transakcjach z podmiotami powiązanymi w tym okresie. Zrealizowane ceny odzwierciedlają wpływ wzrostu kosztów surowców i energii w listopadzie i grudniu 2022 (spowodowanych czynnikami inflacyjnymi), które weszły w skład kalkulacji cen stosowanych w I kwartale 2023 r." - czytamy w komunikacie.

Reklama

Poziom osiągniętej marży w I kw. 2023 ma zatem charakter nadzwyczajny i nie powinien być wyznacznikiem szacunku poziomu osiąganej marży w kolejnych okresach i całym roku 2023, wskazano także.

W opinii zarządu nie należy traktować wyniku za I kw. 2023 r. jako źródła wskazówek czy prognoz w odniesieniu do wyników spółki w kolejnych okresach z uwagi na dynamicznie zmieniające się okoliczności biznesowe, w tym m.in. podwyższony poziom niepewności rynkowej, poziom inflacji i ich wpływ na gospodarkę, branżę, partnerów biznesowych spółki oraz zachowania konsumenckie.

Przekazanie do publicznej wiadomości ostatecznych wyników nastąpi w formie raportu okresowego za I kwartał 2023 r., którego publikacja zaplanowana jest na 16 maja 2023 r.

Firma Oponiarska Dębica to polski producent opon do samochodów osobowych, dostawczych i ciężarowych. Od 1995 roku inwestorem strategicznym w spółce jest amerykański koncern The Goodyear Tire & Rubber Company.

(ISBnews)