Eurocash odnotował 51,64 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2023 r. wobec 51,7 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka. Skonsolidowana strata netto ogółem wyniosła w I kw. br. 49,69 mln zł wobec 50,34 mln zł straty rok wcześniej.

Zysk operacyjny wyniósł 14,16 mln zł wobec 1,66 mln zł zysku rok wcześniej. Zysk EBITDA sięgnął 165,5 mln zł wobec 151 mln zł zysku rok wcześniej.

"Skonsolidowana EBITDA (tj. zysk operacyjny powiększony o amortyzację) wypracowana przez Grupę Eurocash w pierwszych trzech miesiącach tego roku wyniosła prawie 166 mln zł (+10% r/r), natomiast EBITDA przed uwzględnieniem MSSF 16 wyniosła prawie 53 mln zł (+31% r/r). To najlepszy wynik pierwszego kwartału od ponad 10 lat" - czytamy w komunikacie poświęconym wynikom.

"Wielkość EBITDA przed MSSF 16 za ostatnie 12 miesięcy sięgnęła tym samym 582 mln zł, co przybliża Grupę Eurocash do strategicznego celu, jakim jest wzrost tego wyniku do 1 mld zł w 2025 roku" - podkreślono.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 7 588,4 mln zł w I kw. 2023 r. wobec 6 527,89 mln zł rok wcześniej.

"Za nami kolejny kwartał poprawy wyników finansowych. Mimo słabszego otoczenia rynkowego, na poziomie EBITDA Grupa Eurocash wypracowała najlepszy wynik pierwszego kwartału od ponad dziesięciu lat. Początek tego roku to okres wysokiej inflacji oraz spadku sprzedaży detalicznej w cenach stałych. Obserwujemy rosnącą ostrożność i wrażliwość cenową konsumentów. Kupują oni mniej lub wybierają tańsze towary. Zyskują na tym dyskonty, które - wg danych Nielsena - w pierwszym kwartale zwiększyły sprzedaż o blisko 27% r/r. Tymczasem tzw. Mały format, do którego klasyfikowane są lokalne sklepy spożywcze, stanowiące główną grupę klientów Eurocash, wzrósł o nieco ponad 10%. Na tym tle Grupa Eurocash osiągnęła 16-proc. wzrost całkowitych przychodów, a sprzedaż segmentu hurtowego wzrosła o 18%. Świadczy to o umocnieniu pozycji Grupy Eurocash w naszym segmencie rynkowym" - skomentował prezes Grupy Eurocash Paweł Surówka, cytowany w komunikacie.

Popyt konsumencki

Jak wskazał prezes, osłabienie popytu konsumenckiego znajduje przede wszystkim odzwierciedlenie w wolniejszym tempie sprzedaży w segmencie detalicznym, a także w hurtowniach Cash&Carry, zaopatrujących głównie najmniejsze sklepy.

"Dlatego intensyfikujemy działania mające na celu zapewnienie konkurencyjności sklepów lokalnych, tak aby konsumenci znajdowali w nich produkty w atrakcyjnych cenach. Wykorzystujemy do tego również nowe narzędzia, w tym POS-y zainstalowane już w kilku tysiącach polskich sklepów. Jednocześnie pracujemy nad efektywnością kosztową, co pozwoli nam poprawić rentowność w średnim i dłuższym terminie, zgodnie z założeniami strategii na lata 2023-2025" - dodał Surówka.

W opinii prezesa, Grupa Eurocash ma znaczący potencjał do poprawy marżowości netto. Skonsolidowany wynik netto za I kwartał był ujemny - wzrost kosztów finansowych, związany z wyższymi stopami procentowymi, nie pozwolił przełożyć mocnego wyniku operacyjnego EBITDA na wyraźną poprawę na poziomie wyniku netto.

Redukcja zadłużenia

"Umacnia nas to w dążeniu do dalszej redukcji zadłużenia. Cieszy nas najniższy od 7 lat poziom długu netto do EBITDA oraz dobre wyniki pod względem generowania gotówki - po raz pierwszy od 2016 roku zanotowaliśmy w pierwszym kwartale dodatnie przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej. Daje nam to możliwość dalszego zmniejszania zadłużenia w kolejnych kwartałach" - wskazał Surówka.

Wskaźnik zadłużenia netto do EBITDA (przed MSSF 16) na koniec marca 2023 roku pozostał w celu strategicznym na poziomie 1,2x wobec niemal 2,6x rok wcześniej, podano także.

"Pierwszy kwartał 2023 roku był kolejnym z rzędu, w którym Grupa Eurocash zanotowała dwucyfrowy wzrost sprzedaży we wszystkich segmentach działalności. Łączne skonsolidowane przychody w omawianym okresie sięgnęły blisko 7,6 mld zł i były o ponad 16% wyższe niż przed rokiem" - czytamy dalej w komunikacie.

W segmencie hurtowym łączna sprzedaż zrealizowana przez Grupę Eurocash w I kwartale 2023 roku przekroczyła 5,5 mld zł i była o 18% wyższa r/r. Największe wzrosty zanotowano w formatach: Eurocash Gastronomia (+52% r/r), Eurocash Serwis (+28% r/r) oraz Eurocash Dystrybucja (+14% r/r). Sprzedaż LFL dla stałej liczby hurtowni dyskontowych Eurocash Cash&Carry zwiększyła się natomiast o 6% r/r.

"EBITDA segmentu hurtowego w I kwartale 2023 roku wyniosła 161 mln zł, co oznacza wzrost o 10% r/r. Niewielkie obniżenie rentowności do 2,9% w tym obszarze jest odzwierciedleniem rosnących kosztów wynagrodzeń, energii, a także inwestycji w uatrakcyjnienie cen w aktywnej dystrybucji" - napisano w komunikacie.

W I kwartale br. już blisko 56% sprzedaży segmentu zrealizowane zostało online poprzez platformę eurocash.pl, a liczba klientów zamawiających produkty za jej pośrednictwem przekroczyła 18 tysięcy (co oznacza przyrost o 2,4 tys. w ciągu roku).

Sprzedaż segmentu detalicznego w I kwartale tego roku sięgnęła 1,83 mld zł i była o 10% wyższa r/r. W podobnym tempie rosła sprzedaż detaliczna LFL w sklepach Delikatesy Centrum, natomiast w salonikach Inmedio wzrost sprzedaży LFL sięgnął 26% r/r.

"EBITDA segmentu detalicznego w minionym kwartale wyniosła 52 mln zł i była na zbliżonym poziomie rok do roku (+1% r/r). W otoczeniu wysokiej inflacji i rosnącej wrażliwości konsumentów na ceny, Grupa Eurocash intensyfikuje działania marketingowe i negocjacyjne, aby uatrakcyjnić ofertę produktów i ich ceny w sklepach" - wskazano w materiale.

Sprzedaż segmentu Projekty w I kwartale 2023 roku wyniosła 210 mln zł, co oznacza wzrost o 25% r/r, głównie dzięki rozwojowi e-supermarketu Frisco oraz dalszej ekspansji sieci marketów alkoholowych Duży Ben.

Sprzedaż Frisco w tym okresie wyniosła 109 mln zł (+12% r/r), przy wzroście wartości koszyka zakupowego do 319 zł (z 285 zł w I kw. 2022 r.). Liczba aktywnych klientów Frisco wzrosła w ciągu roku o 5% do 91 tysięcy.

"Sieć Duży Ben na koniec marca tego roku liczyła już z kolei 338 sklepów wobec 305 na koniec 2022 roku oraz 204 rok wcześniej. Sprzedaż sieci w pierwszym kwartale tego roku wzrosła o 53% r/r do 82 mln zł, przy wzroście sprzedaży dla tej samej liczby placówek (LFL) na poziomie 16% r/r. Dodatnią rentowność w omawianym okresie, tradycyjnie najsłabszym kwartale w roku, osiągnęły 74 sklepy Duży Ben" - czytamy dalej.

Przełożyło się to na poprawę wyniku finansowego segmentu Projekty, w którym uwzględnione są m.in. koszty pozyskiwania klientów przez Frisco oraz koszty nowych sklepów Duży Ben - w I kwartale 2023 roku EBITDA segmentu wyniosła -14 mln zł wobec -15,5 mln zł przed rokiem.

Na koniec marca 2023 roku łączna liczba sklepów franczyzowych, partnerskich oraz własnych skupionych w sieciach organizowanych przez Grupę Eurocash liczyła 15 536 placówek, tj. o 32 więcej niż na koniec 2022 roku. W strategii na lata 2023-2025 Grupa Eurocash zakłada pozyskanie do sieci partnerskich i franczyzowych około 500 sklepów rocznie, podsumowano.

W ujęciu jednostkowym strata netto w I kw. 2023 r. wyniosła 12,96 mln zł wobec 33,98 mln zł zysku rok wcześniej.

Grupa Eurocash jest największym polskim hurtowym dystrybutorem produktów FMCG, organizatorem znanych sieci franczyzowych, agencyjnych i partnerskich, takich jak ABC, Delikatesy Centrum, Groszek, Gama, Duży Ben, Lewiatan czy Euro Sklep; partnerem logistycznym i technologicznym sklepów lokalnych, a także właścicielem marketu e-grocery nr 1 w Polsce: Frisco.pl. Spółka jest notowana na GPW od 2005 r.; wchodzi w skład indeksów mWIG40 i WIG30.

