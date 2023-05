PCC Rokita odnotował 140,54 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2023 r. wobec 123,88 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka.

Zysk operacyjny wyniósł 182,37 mln zł wobec 156,4 mln zł zysku rok wcześniej. Zysk EBITDA sięgnął 231,03 mln zł wobec 203,84 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 779,97 mln zł w I kw. 2023 r. wobec 697,37 mln zł rok wcześniej.

"Od kilku kwartałów wiodącą działalnością pod względem wyników jest segment Chloropochodne. Pierwszy kwartał tego roku był również bardzo dobrym okresem. W pierwszym kwartale 2023 roku wynik EBITDA segmentu był blisko dwukrotnie wyższy od wyniku analogicznego okresu roku 2022 r. Wynik ten przekroczył poziom 200 mln zł. Wpływ na dobre wyniki miały przede wszystkim ceny chloroalkaliów, które utrzymywały się na wysokim poziomie mimo spadków kontynuowanych od końca ubiegłego roku. W pierwszym kwartale 2023 roku ceny ługu sodowego były wciąż wyższe o 128% w stosunku do analogicznego okresu ubiegłego roku, a ceny sody kaustycznej były nieznacznie niższe do tych z pierwszego kwartału 2022 roku. Na rynku chloroalkaliów w stosunku do ostatnich kwartałów roku 2022 odnotowany został spadek popytu spowodowany znacznie mniejszą konsumpcją ze strony przemysłu. Jednocześnie zwiększyła się podaż produktów chloropochodnych. Większa dostępność wynikała m.in. ze wznawiania produkcji w Europie, wstrzymywanej przez część producentów w 2022 r. ze względu na wysokie koszty energii. Mimo wzrostów dostępności produktów podaż jest jednak wciąż na wyraźnie niższym poziomie od średniego poziomu z ostatnich lat. Taka sytuacja wpłynęła w ostatnich miesiącach na spadki cen głównych produktów segmentu, jakimi są ług sodowy oraz soda kaustyczna" - napisał zarząd spółki w liście do akcjonariuszy.

Z kolei segment Poliuretany w I kwartale tego roku odnotowywał dalsze spadki. Był to dla segmentu jeden z najtrudniejszych okresów na przestrzeni ostatnich lat. Wynik EBITDA segmentu osiągnął poziom niespełna jednej trzeciej wartości wypracowanej w analogicznym okresie ubiegłego roku. Od początku roku na rynku miała miejsce przewaga podaży nad popytem, co wpłynęło na dalsze spadki cen rynkowych polioli. Aktualnie również odnotowywana jest trudna sytuacja na rynku poliuretanów, podano również.

"Pogorszeniu uległa także sytuacja w segmencie Inna działalność chemiczna. Niesprzyjające w I kwartale 2023 roku warunki rynkowe miały istotny wpływ na spadek obrotów jak i marż segmentu. W prezentowanym okresie segment wypracował wynik EBITDA w wysokości niespełna połowy wyniku EBITDA za pierwszy kwartał 2022 r. Na niższe wyniki segmentu wpłynęło zauważalne w ostatnich miesiącach coraz wyraźniejsze spowolnienie w wielu obszarach aplikacyjnych, w tym spadający popyt, pomimo relatywnie korzystnej struktury portfolio produktowego. W szczególności dotyczy to przemysłu budowlanego, ale także innych branż, takich jak przetwórstwo tworzyw. Dodatkowo już od połowy 2022 r. obecni są konkurenci z Chin, oferujący swoje produkty w atrakcyjniejszych cenach od tych możliwych do zaproponowania przez producentów europejskich" - czytamy dalej.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I kw. 2023 r. wyniósł 134,4 mln zł wobec 114,46 mln zł zysku rok wcześniej.

PCC Rokita zajmuje się produkcją i handlem produktami chemicznymi. Zakres produkowanych chemikaliów ma charakter zaopatrzeniowy dla najważniejszych branż przemysłu. Są nimi w głównej mierze przemysły: tworzyw sztucznych, chemii przemysłowej i gospodarczej, chłodniczy, farmaceutyczny, spożywczy, budowlany, samochodowy, tekstylny oraz górniczy. Spółka jest notowana na rynku głównym GPW od czerwca 2014 r.; wchodzi w skład indeksu sWIG80. Jej skonsolidowane przychody wyniosły 3,14 mld zł w 2022 r.

