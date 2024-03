PCC Rokita odnotował 267,84 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2023 r. wobec 675,06 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka.

Zysk operacyjny wyniósł 342,87 mln zł wobec 832,23 mln zł zysku rok wcześniej. Zysk EBITDA wyniósł 518,56 mln zł wobec 1 016,08 mln zł zysku w tym ujęciu rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 2 388,19 mln zł w 2023 r. wobec 3 142,71 mln zł rok wcześniej.

Reklama

"W 2023 roku wszystkie segmenty produkcyjne odnotowały niższe rezultaty niż rok wcześniej. W segmencie Chloropochodne zysk EBITDA za rok 2023 osiągnął około połowę poziomu zysku wypracowanego w 2022 roku. Zdecydowanie najlepszym okresem w minionym roku był bardzo dobry I kwartał. Kolejne kwartały charakteryzowały się już słabszymi rezultatami. Natomiast zysk EBITDA za sam IV kwartał 2023 r. był o 71% wyższy od wyniku za III kwartał, przy czym był to efekt głównie otrzymanych rekompensat dla przedsiębiorstw energochłonnych" - napisali prezes Wiesław Klimkowski i wiceprezes Rafał Zdon w liście do akcjonariuszy.

Według nich, osiągnięte wyniki segmentu są głównie pochodną cen chloroalkaliów oraz niższych wolumenów sprzedaży. Średnie ceny ługu sodowego w 2023 roku były o 26% niższe od tych odnotowanych w 2022 roku. W I kwartale ubiegłego roku ceny ługu sodowego były jeszcze relatywnie wysokie. W kolejnych miesiącach ceny spadały a od III kwartału ustabilizowały się na niższym poziomie i utrzymały się na zbliżonym poziomie do końca 2023 roku. Średnie ceny sody kaustycznej również były niższe o 34% od cen w 2022 roku. Na spadki cen wpłynął zmniejszony popyt przy jednoczesnym wzroście dostępności, przy czym w III kwartale zauważalne było wypłaszczenie krzywej spadkowej cen sody kaustycznej. Obecnie jednak na rynku chloroalkaliów nadal odnotowuje się niski popyt oraz brak problemów z ich dostępnością. Ponadto w 2023 roku ceny rynkowe energii elektrycznej powoli i systematycznie spadały oraz były już bardziej stabilne niż rok wcześniej. Aktualnie rynkowe ceny tego kluczowego medium dla produkcji chloroalkaliów pozostają na poziomie zbliżonym do tego sprzed europejskiego kryzysu energetycznego zapoczątkowanego w 2021 roku.

Reklama

"Spadki w 2023 roku odnotował również segment poliuretany. Tutaj grupa miała do czynienia z najtrudniejszymi od lat warunkami rynkowymi. Znacząca przewaga podaży nad popytem, również ze względu na zwiększony import polioli do Europy, skutkowała spadkami cen rynkowych polioli . Wynik EBITDA segmentu za 2023 stanowił około 1/4 wyniku za rok 2022. Zysk EBITDA za sam IV kwartał stanowił około połowę wyniku za III kwartał, choć było to między innymi efektem negatywnego wpływu różnic kursowych. Segment do sierpnia 2023 roku odnotowywał głównie trend spadkowy zarówno w ilościach, cenach jak i marżach. Rentowność osiągnęła poziomy najniższe od wielu lat. Natomiast od września ubiegłego roku wolumen sprzedaży poprawił się, a ceny z miesiąca na miesiąc zaczęły stopniowo wzrastać. Obecnie spółka obserwuje popyt rynkowy na poliole na poziomie wciąż niższym niż przeciętnie występującym w poprzednich latach" - czytamy dalej.

Spadły również wyniki segmentu Inna działalność chemiczna, wynik EBITDA był niższy o 79% w stosunku do 2022 roku. Trend spadkowy obejmujący obroty jak i marże, zapoczątkowany pod koniec 2022 roku, był kontynuowany w I półroczu, a w II uległ dalszemu pogłębieniu. Dalsze spadki były spowodowane niekorzystnymi warunkami rynkowymi, na które wpłynął w dużej mierze import fosforopochodnych do Europy. PCC Rokita wraz z innymi europejskimi producentami wybranych uniepalniaczy fosforowych złożyła do Komisji Europejskiej odpowiedni wniosek antydumpingowy przeciwko chińskim producentom. Komisja Europejska zaproponowała wstępnie wprowadzenie w kwietniu br. tymczasowych ceł antydumpingowych na średnim poziomie oscylującym w okolicy 60%, podkreślono również.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w 2023 r. wyniósł 247,66 mln zł wobec 623,95 mln zł zysku rok wcześniej.

PCC Rokita zajmuje się produkcją i handlem produktami chemicznymi. Zakres produkowanych chemikaliów ma charakter zaopatrzeniowy dla najważniejszych branż przemysłu. Spółka jest notowana na rynku głównym GPW od czerwca 2014 r.; wchodzi w skład indeksu sWIG80. Jej skonsolidowane przychody wyniosły 2,39 mld zł w 2023 r.

(ISBnews)