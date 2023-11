PCC Rokita odnotowało 29,8 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2023 r. wobec 146,5 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka.

Zysk operacyjny wyniósł 43,1 mln zł wobec 184,71 mln zł zysku rok wcześniej. Zysk EBITDA sięgnął 78,94 mln zł wobec 230,45 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 512,27 mln zł w III kw. 2023 r. wobec 802,48 mln zł rok wcześniej.

W I-III kw. 2023 r. spółka miała 185,46 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej wobec 387,79 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 1 852,92 mln zł w porównaniu z 2 214,03 mln zł rok wcześniej. Zysk EBITDA sięgnął 387,59 mln zł wobec 615,19 mln zł zysku w tym ujęciu rok wcześniej.

"W ciągu dziewięciu miesięcy tego roku wyniki wszystkich segmentów produkcyjnych były niższe niż w analogicznym czasie 2022 roku. W segmencie Chloropochodne zysk EBITDA osiągnął niższą o jedną trzecią wartość od poziomu za trzy kwartały ubiegłego roku. Jednocześnie był to drugi najlepszy wynik w historii segmentu. Wpływ na wynik całego okresu miał przede wszystkim bardzo dobry pierwszy kwartał. Z kolei zysk EBITDA za sam trzeci kwartał tego roku był już na wyższym o 6% poziomie od tego za drugi kwartał bieżącego roku. Na wypracowane wyniki segmentu miały wpływ ceny chloroalkaliów oraz niższe wolumeny sprzedaży. Ceny ługu sodowego za trzy kwartały br. były nieznacznie wyższe od cen za trzy kwartały 2022 roku, mimo spadków zapoczątkowanych pod koniec 2022 roku i kontynuowanych jeszcze w pierwszym półroczu. W trzecim kwartale ceny ługu sodowego stabilizowały się. Z kolei ceny sody kaustycznej były niższe o blisko 30% od cen w analogicznym okresie 2022 roku. Na spadki cen wpłynął zmniejszony popyt na chloroalkalia przy jednoczesnym wzroście ich dostępności, przy czym w trzecim kwartale tego roku zauważalne było wypłaszczenie się krzywej spadkowej cen sody kaustycznej. W sierpniu i wrześniu rosło zainteresowanie produktami segmentu, co jednak nie przesądza jeszcze o trendzie rosnącym" - napisał zarząd w liście do inwestorów dołączonym do raportu.

Segment Poliuretany w okresie trzech kwartałów br. został dotknięty najtrudniejszymi od lat warunkami rynkowymi. Znacząca przewaga podaży nad popytem skutkowała spadkami cen rynkowych polioli. Wynik EBITDA segmentu stanowił około jedną czwartą wartości odnotowanej w trzech kwartałach 2022 roku, przy czym na poziomie zysku EBITDA sam trzeci kwartał był już wyraźnie lepszy od drugiego kwartału tego roku. Do sierpnia br. segment odnotowywał głównie trend spadkowy zarówno w ilościach jak i marżach. Rentowność osiągnęła poziomy najniższe od wielu lat. Natomiast od września wolumen sprzedaży wyraźnie się poprawił, przy czym dopiero nadchodzące miesiące pozwolą ocenić, czy wyższy popyt stopniowo wraca, podkreślił zarząd.

"Niekorzystne warunki rynkowe w segmencie Inna działalność chemiczna spowodowały dalszy spadek obrotów jak i marż tego segmentu. Wynik EBITDA stanowił około jedną czwartą wyniku za trzy kwartały 2022 roku. Trend ten, zapoczątkowany pod koniec ubiegłego roku, był kontynuowany przez trzy kwartały bieżącego roku. Przesłanki rynkowe sugerują, iż podobna sytuacja może utrzymać się także w najbliższym czasie" - czytamy dalej.

Zarząd podkreślił też, że spółka kontynuuje największą inwestycję Grupy, budowę nowego uniwersalnego zakładu w Brzegu Dolnym. Prowadząca projekt spółka PCC BD, współkontrolowana przez PCC EXOL i PCC Rokita, otrzymała pozwolenie na budowę, sukcesywnie postępują prace budowlane, a równolegle trwają prace projektowe w zakresie poszczególnych elementów instalacji.

"Na ukończeniu jest inwestycja w nowoczesne Centrum Innowacji i Skalowania Procesów. To dzięki niemu posiadana powierzchnia laboratoryjna docelowo ma ulec niemal trzykrotnemu zwiększeniu. Inwestycja ta wpisuje się w strategię spółki, która zakłada rozwój sprzedaży produktów specjalistycznych w określonych obszarach badawczych. Inwestycje te pozwolą w przyszłości z jednej strony na intensyfikację prac badawczo-rozwojowych, z drugiej strony na zwiększenie zdolności produkcyjnych Grupy. Efektem tych równoległych działań ma być także zwiększenie sprzedaży nowych specjalistycznych produktów" - czytamy także w liście zarządu.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I-III kw. 2023 r. wyniósł 177,5 mln zł wobec 363,72 mln zł zysku rok wcześniej.

PCC Rokita zajmuje się produkcją i handlem produktami chemicznymi. Zakres produkowanych chemikaliów ma charakter zaopatrzeniowy dla najważniejszych branż przemysłu. Spółka jest notowana na rynku głównym GPW od czerwca 2014 r.; wchodzi w skład indeksu sWIG80. Jej skonsolidowane przychody wyniosły 3,14 mld zł w 2022 r.

