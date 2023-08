PCC Rokita odnotował 15,12 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2023 r. wobec 117,42 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka.

Zysk operacyjny wyniósł 23,7 mln zł wobec 137,86 mln zł zysku rok wcześniej. Zysk EBITDA sięgnął 77,62 mln zł wobec 180,9 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 560,68 mln zł w II kw. 2023 r. wobec 714,17 mln zł rok wcześniej.

W I poł. 2023 r. spółka PCC Rokita miała 155,66 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej wobec 241,29 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 1 340,65 mln zł w porównaniu z 1 411,54 mln zł rok wcześniej. Zysk EBITDA sięgnął 308,65 mln zł wobec 384,74 mln zł zysku w tym ujęciu rok wcześniej.

"Najlepsze rezultaty odnotował segment Chloropochodne. Rezultaty I półrocza 2023 r. były nieznacznie wyższe w stosunku do wyników za pierwsze półrocze 2022 r. Na poziomie zysku EBITDA to wartości blisko 248 mln zł, co oznacza wzrost o 7%. Do wypracowania wyników przyczyniły się wciąż wysokie średnie ceny ługu sodowego. Ceny te przewyższały o blisko połowę ceny odnotowane w pierwszym półroczu 2022 r. Trzeba równocześnie zaznaczyć, że już w czwartym kwartale 2022 r. rozpoczął się trend spadkowy cen ługu sodowego. Spadały też ceny sody kaustycznej. W pierwszym półroczu tego roku były niższe o ponad 21% od cen w analogicznym okresie 2022 r. Na spadki cen wpłynął zmniejszony popyt na chloroalkalia przy jednoczesnym wzroście ich dostępności. Sytuacja w segmencie Chloropochodne z kwartału na kwartał pogarsza się. Wyniki drugiego kwartału tego roku były niższe od tych za pierwszy kwartał" - napisał zarząd w liście dołączonym do raportu.

Segment Poliuretany w prezentowanym okresie kontynuował spadki odnotowując najtrudniejsze warunki dla swojej działalności od kilku lat. Ceny rynkowe polioli z miesiąca na miesiąc regularnie spadały, co było efektem znaczącej przewagi podaży nad popytem. Wynik EBITDA segmentu stanowił niespełna jedną szóstą wartości odnotowanej w pierwszym półroczu 2022 roku. Rentowność produkcji i sprzedaży polioli spadła do poziomów niespotykanych od wielu lat. Podejmowane są działania w obszarze sprzedażowym oraz też te mające na celu optymalizację kosztów wytworzenia. Trudna sytuacja na rynku poliuretanów utrzymuje się, podkreślił zarząd.

"Podobnie jak segment Poliuretany, dalsze pogorszenie sytuacji odnotował segment Inna działalność chemiczna. Zapoczątkowane jeszcze pod koniec czwartego kwartału 2022 roku niesprzyjające warunki rynkowe pogłębiały się, co wpłynęło na dalszy spadek obrotów, jak i marż segmentu. Wynik EBITDA stanowił około jedną czwartą wyniku za pierwsze półrocze 2022 r. Kontynuowane było spowolnienie w wielu obszarach aplikacyjnych. Przesłanki rynkowe sugerują, iż trend spadkowy w zakresie obrotów, jak i marż może utrzymać się także w następnych okresach" - czytamy dalej.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I poł. 2023 r. wyniósł 161,27 mln zł wobec 229,26 mln zł zysku rok wcześniej.

PCC Rokita zajmuje się produkcją i handlem produktami chemicznymi. Zakres produkowanych chemikaliów ma charakter zaopatrzeniowy dla najważniejszych branż przemysłu. Spółka jest notowana na rynku głównym GPW od czerwca 2014 r.; wchodzi w skład indeksu sWIG80. Jej skonsolidowane przychody wyniosły 3,14 mld zł w 2022 r.

(ISBnews)