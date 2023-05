KGHM Polska Miedź po I kwartale br. optymistycznie patrzy na możliwości wykonania, a nawet przekroczenia krajowych planów produkcyjnych w całym 2023 r., poinformował prezes Tomasz Zdzikot. Wiceprezes ds. finansowych Mateusz Wodejko poinformował z kolei, że spółka liczy na finalizację w tym roku któregoś z procesów akwizycyjnych aktywów OZE.

"Bardzo cieszy nasz produkcja krajowa. Ta produkcja krajowa, która zarówno do budżetu, jak i w porównaniu kwartał do kwartału jest niezwykle obiecująca i daje solidne podstawy do tego, aby mówić o tym, że plany produkcyjne w polskiej miedzi w tym roku będą zrealizowane, być może z naddatkiem" - powiedział Zdzikot podczas konferencji prasowej.

W komentarzu do wyników za I kw. spółka podała, że wydobycie i produkcja metali przez aktywa krajowe przekroczyły założenia budżetowe. W stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego za okres 3 m-cy w 2023 roku odnotowano wzrost wydobycia urobku o 2,6%. Skutkiem wyższego wydobycia oraz przerobu nadawy w ZWR i zawartości metalu był wzrost produkcji miedzi w koncentracie w stosunku do I kwartału ub. roku o 0,5%. Produkcja srebra w Polsce w ujęciu rocznym to wzrost o 10,3%.

Spółka podała, że odpowiadając na światowe wyzwania związane ze zrównoważonym rozwojem, KGHM realizuje Politykę Klimatyczną, w której zadeklarował osiągniecie neutralności klimatycznej do 2050 roku. Spółka w ciągu najbliższych 7 lat będzie dążyć do zaspokojenia zapotrzebowania na energię w spółce w 50% ze źródeł własnych - w tym OZE.

"Aspektem działań w zakresie OZE są projekty akwizycyjne. Jesteśmy w kilku procesach akwizycyjnych. Na razie ciężko powiedzieć, czy zakończą się sukcesem. KGHM nie zamierza płacić więcej, niż rynek wycenia takie projekty [...] Jesteśmy w tych procesach, liczymy, że któryś zamknie się w roku 2023" - powiedział Wodejko.

KGHM Polska Miedź posiada szerokie portfolio projektów eksploracyjnych, rozwojowych i produkcyjnych w Polsce, Niemczech, Kanadzie, Chile i USA. Spółka jest notowana na GPW od 1997 r.; wchodzi w skład indeksu WIG20. W 2022 r. miała 33,85 mld zł skonsolidowanych przychodów.

