Inter Cars odnotował 201,89 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2023 r. wobec 115,76 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka.

"Skonsolidowany zysk netto wynosi 201 890 tys. zł i jest wyższy o 86 mln zł od zysku netto za pierwsze trzy miesiące poprzedniego roku. Przy czym należy pamiętać, że w pierwszym kwartale ubiegłego roku został dokonany odpis aktualizujący w wysokości 75 mln zł, co odpowiada wartości towaru i środków trwałych, zlokalizowanych w magazynie centralnym w Kijowie, Ukraina. Magazyn ten został zniszczony w wyniku działań wojennych prowadzonych przez Federację Rosyjską w Ukrainie" - czytamy w raporcie.

Zysk operacyjny wyniósł 293,6 mln zł wobec 160,48 mln zł zysku rok wcześniej. Zysk EBITDA sięgnął 338,06 mln zł wobec 196,18 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 4188,68 mln zł w I kw. 2023 r. wobec 3243,31 mln zł rok wcześniej.

W I kwartale 2023 roku Grupa odnotowała 29,1% wzrostu skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży w ujęciu rocznym.

"Sprzedaż eksportowa rozumiana jako sprzedaż realizowana przez zagraniczne spółki dystrybucyjne oraz sprzedaż bezpośrednia (z Inter Cars S.A.) do kontrahentów zagranicznych wzrosła o 33,8% w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego. W 2023 roku Grupa kontynuowała dalsze umacnianie ekspansji zagranicznej, zarówno w krajach, w których rozwija sprzedaż w oparciu o sieć filialna jak również w krajach, w których prowadzi sprzedaż bezpośrednią do klientów (bez istniejącej sieci dystrybucyjnej). W spółkach zagranicznych w ciągu ostatnich 12 miesięcy otwarto 34 nowe filie a sprzedaż z Polski do klientów zagranicznych wzrosła o ponad 40%" - czytamy w raporcie.

Przychody Inter Cars z rynku krajowego stanowiły około 39,5% przychodów (41,7% w pierwszym kwartale 2022) łącznie całej grupy kapitałowej (uwzględniając wyłączenia konsolidacyjne). W ramach działalności dystrybucyjnej udział zagranicznych spółek wzrósł z 48,6% w I kwartale 2022 do 50,7% w I kwartale 2023 roku, podano także.

"Przychody wzrosły we wszystkich obszarach geograficznych. Grupa realizuje politykę ekspansji terytorialnej na obszarze Europy Środkowej i Wschodniej. Rynki te wykazują się dużym potencjałem wzrostu i wyższą rentownością netto dla branży niż rynek krajowy. Najwyższą dynamikę sprzedaży za 1 kwartał 2023 roku w porównaniu do analogicznego okresu 2022 roku (po przeliczeniu na PLN i po wyłączeniach konsolidacyjnych) odnotowały spółki zależne w następujących państwach: Serbia (82%), Grecja (79%) i Bośnia (46%). Przy czym również spółki zależne o największym wpływie na przychody Grupy, wzrosły odpowiednio: Rumunia (27%), Bułgaria (35%), Węgry (28%), Czechy (27%) i Słowacja (18%)" - napisano także.

Skonsolidowana marża na sprzedaży towarów jest o 1 pkt proc. niższa niż w roku ubiegłym i wynosi 30,1%.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I kw. 2023 r. wyniósł 94,87 mln zł wobec 137,85 mln zł zysku rok wcześniej.

Inter Cars to największy dystrybutor części zamiennych do samochodów osobowych, dostawczych i ciężarowych w Europie Środkowo-Wschodniej. Spółka zadebiutowała na warszawskiej giełdzie w 2004 r. Przychody spółki wyniosły 14,91 mld zł w 2022 r.

