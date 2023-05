Trans Polonia odnotowała 2,34 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2023 r. wobec 0,44 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka.

Zysk operacyjny wyniósł 1,7 mln zł wobec 0,76 mln zł zysku rok wcześniej. Zysk EBITDA sięgnął 5,8 mln zł wobec 4,47 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 51,03 mln zł w I kw. 2023 r. wobec 44,38 mln zł rok wcześniej.

"Grupa kapitałowa Trans Polonia w okresie 3 miesięcy kończących się 31 marca 2023 roku wygenerowała przychody ze sprzedaży w wysokości 51 025 tys. zł i zanotowała dynamikę sprzedaży w wysokości 15% w stosunku do analogicznego okresu ubiegłego, w którym to przychody wyniosły 44 384 tys. zł. Największy wpływ na zwiększenie przychodów grupy miał wzrost transportu płynnej chemii (+28,7%), który wygenerował w I kwartale 2023r. 37 290 tys. zł przychodów ze sprzedaży, notując jednocześnie udział w przychodach grupy na poziomie 73,1%. Do obszarów przewożonych produktów, które zanotowały wzrost sprzedaży zaliczyć należy transport płynnych ładunków spożywczych (+50,8%) oraz transport asfaltów (+17,4%). Spadki sprzedaży zanotowały transport cementów (-9,7%) oraz transport LPG (-1,5%). Grupa Trans Polonia osiągnęła w okresie 3 miesięcy 2023 r. zysk z działalności operacyjnej powiększony o amortyzację (EBITDA) w wysokości 5 799 tys. zł wobec 4 469 tys. zł w analogicznym okresie 2022 r. Na wynik EBITDA w okresie I kwartału 2023 r. najistotniejszy wpływ miała wyższa sprzedaż i rentowność operacyjna, w szczególności w obszarze transportu płynnych chemikaliów, co jest konsekwencją przeprowadzonych w minionych latach inwestycji zarówno w tabor transportowy jak również w spółki zagraniczne świadczące usługi transportowe" - czytamy w raporcie.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I kw. 2023 r. wyniósł 1,52 mln zł wobec 0,53 mln zł zysku rok wcześniej.

Trans Polonia to operator transportowo-logistyczny, oferujący przewozy cysternowe paliw, płynnych surowców chemicznych i spożywczych oraz mas bitumicznych. Spółka jest obecna w kilkunastu krajach Europy, posiada swoje przedstawicielstwa we Francji, Holandii, Hiszpanii i Niemczech. Spółka jest notowana na GPW od 2010 r. W 2022 r. miała 195,6 mln zł skonsolidowanych przychodów.

