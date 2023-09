Trans Polonia odnotowała 1,99 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2023 r. wobec 2,13 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka.

Zysk operacyjny wyniósł 0,28 mln zł wobec 2,07 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 51,38 mln zł w II kw. 2023 r. wobec 47,27 mln zł rok wcześniej.

W I poł. 2023 r. spółka miała 4,33 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej wobec 2,57 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 102,41 mln zł w porównaniu z 91,65 mln zł rok wcześniej. Zysk EBITDA sięgnął 10,27 mln zł wobec 10,24 mln zł zysku w tym ujęciu rok wcześniej.

"Najwyższe przychody w I półroczu 2023 r. wypracował transport chemii (71 153 tys. zł) przy jednoczesnym wzroście sprzedaży na poziomie +21,3% oraz transport płynnych ładunków spożywczych (13 866 tys. zł) - wzrost 29,7%. Spadki sprzedaży zanotowały transport cementów (-14,5%) oraz transport LPG (-1,7%) i transport mas bitumicznych (-0,9%)" - czytamy w raporcie.

"Grupa Trans Polonia osiągnęła w okresie 6 miesięcy 2023 r. zysk z działalności operacyjnej powiększony o amortyzację (EBITDA) w wysokości 10 268 tys. zł wobec 10 239 tys. zł w analogicznym okresie 2022 r. Na wynik EBITDA w okresie I półrocza 2023 r. najistotniejszy wpływ miała wyższa sprzedaż, w szczególności w obszarze transportu płynnych chemikaliów i płynnych ładunków spożywczych, przy niższej rentowności usług transportowych i wyższych kosztach ogólnego zarządu. W I półroczu 2023 r. Grupa zanotowała zysk netto w wysokości 4 325 tys. zł przy rentowności wyniku na poziomie 4,2%. Wzrost rentowności zysku netto wynikał głównie z wyższych przychodów finansowych z tytułu odsetek oraz dodatnich różnic kursowych" - czytamy także.

Trans Polonia zakłada utrzymanie pozytywnych trendów rynkowych w kolejnych okresach i dalszej dodatniej trajektorii sprzedażowo-wynikowej.

"Zgodnie z założeniami zwiększamy skalę naszej działalności, szczególnie w strategicznym obszarze płynnej chemii, w którym przewozy realizujemy przede wszystkim w krajach Europy Zachodniej. Korzystne wyniki finansowe, przepływy operacyjne i sytuacja bilansowa pozwalają nam na systematyczny wzrost dysponowalnej floty, realizację nowych przedsięwzięć, jak i wypłatę dywidendy. Liczymy na systematyczny wzrost biznesu w najbliższych kwartałach, choć obserwujemy pewne spowolnienie gospodarcze, szczególnie w Niemczech" - powiedział wiceprezes ds. finansowych Krzysztof Luks, cytowany w komunikacie poświęconym wynikom.

W I półroczu TPG wypracowała istotnie wyższe r/r przepływy z działalności operacyjnej rzędu 14,9 mln zł (wobec 4,9 mln zł w analogicznym okresie 2022 r.) i dysponowała na 30 czerwca 2023 r. 52,9 mln zł środków pieniężnych. Ponadto wg stanu bilansowego na ww. dzień, Grupa posiadała nieznaczne zadłużenie finansowe netto w wys. 3,7 mln zł, rzutujące na wskaźnik dług netto/EBITDA LTM w wys. 0,16 pkt, podano także.

"W 2023 r. spodziewamy się dalszych wzrostów sprzedaży, której poziom systematycznie zbliża się do skali biznesu sprzed sprzedaży udziałów w spółce OTP, przewożącej paliwa. W perspektywie średnioterminowej dążymy do przekroczenia bariery 300 mln zł przychodów, połączonego z utrzymaniem rentowności i kontynuacją redystrybucji zysków do naszych akcjonariuszy w formie dywidend" - dodał Luks.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I poł. 2023 r. wyniósł 3,39 mln zł wobec 1,06 mln zł zysku rok wcześniej.

Trans Polonia to operator transportowo-logistyczny, oferujący przewozy cysternowe paliw, płynnych surowców chemicznych i spożywczych oraz mas bitumicznych. Spółka jest obecna w kilkunastu krajach Europy, posiada swoje przedstawicielstwa we Francji, Holandii, Hiszpanii i Niemczech. Spółka jest notowana na GPW od 2010 r. W 2022 r. miała 195,6 mln zł skonsolidowanych przychodów.

