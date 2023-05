Inter Cars patrzy optymistycznie na wyniki sprzedażowe i rentowność w całym 2023 roku, ze względu na korzystne otoczenie rynkowe, poinformował wiceprezes Krzysztof Soszyński.

"W całym 2023 roku spodziewamy się dalszego dynamicznego wzrostu przychodów, nie widać przesłanek, żeby ten trend miał się zmienić. Mamy duży park samochodowy, coraz starszy i przejeżdżający wiele kilometrów" - powiedział Soszyński podczas telekonferencji.

Członek zarządu Piotr Zamora zaznaczył, że co do zasady spółka zamierza kontynuować strategię polegającą na wstrzymaniu ekspansji na nowe rynki i koncentrować się na rozwoju tam gdzie już jest obecna, ale jeśli pojawi się okazja, to może się zdarzyć wyłom w tej strategii.

"Mamy korzystne otoczenie rynkowe. W 2023 r. planujemy otwarcie kolejnych filii na rynkach, gdzie jesteśmy obecni. Patrzymy optymistycznie na wyniki sprzedażowe i rentowność w całym 2023 roku z uwagi na te trendy" - dodał Soszyński.

Inter Cars to największy dystrybutor części zamiennych do samochodów osobowych, dostawczych i ciężarowych w Europie Środkowo-Wschodniej. Spółka zadebiutowała na warszawskiej giełdzie w 2004 r.; wchodzi w skład indeksu mWIG40. Przychody spółki wyniosły 14,91 mld zł w 2022 r.

