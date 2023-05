Huuuge spodziewa się wypracowania kolejnej, rekordowego zysku EBITDA w tym roku, poinformował prezes Anton Gauffin.

"Podtrzymujemy nasz outlook na cały 2023 zaprezentowany po wynikach 2022, obejmujący spadek przychodów, wydatków marketingowych, opex, a także wzrost skorygowanej EBITDA i marży na tym poziomie. Kontynuujemy koncentrację nad optymalizacją i poprawą produktywności. Wyniki za I kwartał pozwalają wierzyć, że w tym roku wypracujemy kolejną rekordową EBITDA" - powiedział Gauffin podczas wideokonferencji.

W 2022 r. skorygowany zysk EBITDA wzrósł o 27,9% r/r do 82,3 mln USD.

Prezes zaznaczył, że choć wydatki marketingowe w całym roku będą niższe, to od II kw. spółka może przyspieszać inwestycje w tym zakresie, ale w zdyscyplinowany sposób.

"Cash is king w niepewnym otoczeniu rynkowym i jako fundamentalnie silny biznes jesteśmy w komfortowej sytuacji. Jesteśmy jednym z najlepiej generujących gotówkę biznesów gamingowych. To daje wiele elastyczności co do rozwoju w przyszłości, czy to jeśli chodzi o potencjalne M&A, inwestycje w wewnętrzne projekty lub zwroty dla akcjonariuszy. Jeśli nie będziemy mogli zidentyfikować dobrych okazji inwestycyjnych, a nasze wskaźniki wyceny pozostaną relatywnie niskie, będziemy rozważać skupy akcji" - dodał CFO Marek Chwałek.

Huuuge jest globalnym producentem gier typu free-to-play i wydawcą gier online przeznaczonych na urządzenia mobilne i platformy internetowe. Spółka zadebiutowała na GPW w lutym 2021 r. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 318,62 mln USD w 2022 r.

(ISBnews)