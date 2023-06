Akcjonariusze Energi zdecydowali o przeznaczeniu zysku netto za 2022 rok w wysokości 49,88 mln zł na podwyższenie kapitału zapasowego, wynika z uchwał podjętych podczas zwyczajnego walnego zgromadzenia spółki.

Grupa Energa jest trzecim największym operatorem systemu dystrybucyjnego w zakresie dostarczanej energii i trzecim największym sprzedawcą energii elektrycznej do odbiorców końcowych. Całkowita zainstalowana moc wytwórcza w elektrowniach grupy wynosi ok. 1,34 GW. Od końca kwietnia 2020 r. spółka należy do grupy kapitałowej PKN Orlen.

(ISBnews)