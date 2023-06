Akcjonariusze Ciechu zdecydowali o wypłacie łącznie 7,25 zł dywidendy na akcję z zysku za 2022 r., co - przy uwzględnieniu zaliczki na poczet dywidendy w wysokości 1,5 zł na akcję - powoduje, że pozostająca do wypłaty dywidenda za rok obrotowy 2022 wynosi 5,75 zł na akcję, podała spółka.

Reklama

Jako dzień dywidendy ustalono 27 czerwca, a dzień wypłaty dywidendy - 17 lipca 2023 r.

Grupa Ciech jest jednym z liderów europejskiego rynku chemicznego. Jest drugim co do wielkości producentem sody kalcynowanej (używanej do produkcji szkła) w Europie i jednocześnie jedynym producentem tej substancji w Polsce. Od 2005 r. Ciech notowany jest na warszawskiej giełdzie. Jego skonsolidowane przychody wyniosły 5,42 mld zł w 2022 r.

Reklama

(ISBnews)