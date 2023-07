Reklama

Dow Jones Industrial na zamknięciu zwyżkował o 0,93 proc. i wyniósł 34,261,42 pkt. S&P 500 na koniec dnia wzrósł o 0,67 proc. i wyniósł 4.439,26 pkt. Nasdaq Composite zyskał 0,55 proc. i zamknął sesję na poziomie 13.760,70 pkt.

Bank centralny USA podniesie stopy procentowe?

Inwestorzy czekają na piątek, gdy sezon publikacji raportów finansowych za II kw. w USA rozpoczną duże banki, w tym JPMorgan, Citigroup i Wells Fargo.

Kilku bankierów Fedu zasygnalizowało w poniedziałek, że bank centralny USA podniesie jeszcze stopy proc. w tym roku, ale zbliża się do końca cyklu podwyżek, a rynki czekają teraz na dane dotyczące cen konsumpcyjnych w USA za czerwiec, które mają się ukazać w środę.

„Rynki akcji w USA wyceniły miękkie lądowanie lub bardziej płytką recesję, ale w rzeczywistości istnieje ryzyko, że recesja będzie mocniejsza niż oczekiwano. W przypadku rynków rozwiniętych spodziewamy się scenariusza zamieszania na rynkach. Od teraz będzie trudniej, a jesteśmy świadomi, że wyceny spółek są wysokie” – powiedziała Cecilia Chan, dyrektor ds. inwestycji w regionie APAC w HSBC Asset Management.

Koniec cyklu zacieśniania polityki pieniężnej?

„Wzrosły nadzieje, że zbliżamy się do końca obecnego cyklu zacieśniania polityki pieniężnej po tym, jak kilku członków Fed zasugerowało, że stopy procentowe zbliżają się do szczytu” – powiedział Joshua Warner, analityk rynkowy w City Index.

Activision Blizzard zwyżkował o 10 proc. po tym jak sędzia federalny w sądzie w San Francisco oddalił wniosek Federalnej Komisji Handlu USA o wydanie nakazu zatrzymania fuzji producenta gier z Microsoftem. Rząd USA może złożyć odwołanie od decyzji.

JPMorgan wzrósł o 1,5 proc. po tym, jak Jefferies podwyższył rekomendację dla akcji do „kupuj” z „neutralnie”. Zillow zwyżkował o 11 proc. Piper Sandler podniósł rekomendację dla akcji spółki do „przeważaj” z „równoważ”. Na rynku ropy kontrakty na WTI na sierpień są wyceniane po 74,84 USD za baryłkę, po wzroście o 2,5 proc., a wrześniowe futures na Brent rosną o 2,2 proc. do 79,39 USD/b.