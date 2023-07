Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA) podpisała z Budimexem umowę na budowę obwodnicy Zabierzowa na drodze krajowej nr 79 za prawie 676 mln zł, podała Dyrekcja.

"Inwestycję zrealizuje firma Budimex, a wartość kontraktu to prawie 676 mln zł. Wykonawca na budowę obwodnicy ma 37 miesięcy, nie licząc przerw zimowych trwających od 16 grudnia do 15 marca. Planowany termin zakończenia budowy to sierpień 2027 roku. Oferta złożona przez Budimex przekraczała nasz pierwotny kosztorys. Zwróciliśmy się do Ministra Infrastruktury z wnioskiem o dodatkowe środki na obwodnicę Zabierzowa. Pieniądze zostały przyznane 3 marca, co pozwoliło nam na dokończenie procedur przetargowych i wybór najkorzystniejszej oferty" - czytamy w komunikacie.

Firma Budimex to trzeci podmiot, który został wybrany do realizacji tej inwestycji. Poprzednie dwa wybory zostały unieważnione z powodu odwołań składanych przez wykonawców. Ponadto, na etapie unieważnienia drugiego wyboru, została złożona skarga do Sądu Zamówień Publicznych, co dodatkowo wydłużyło całą procedurę. Ze względu na te wydarzenia podpisanie umowy opóźniło się o ok. 8 miesięcy, podano także.

Obwodnica Zabierzowa będzie miała długość 10,3 km i zostanie poprowadzona po północnej stronie miejscowości. Nowy przebieg DK79 przejmie ruch tranzytowy, co poprawi płynność ruchu lokalnego. Zgodnie z badaniami przeprowadzonymi w ramach Generalnego Pomiaru Ruchu w latach 2020-2021 przez tę miejscowość przejeżdża codziennie ponad 21 tysięcy pojazdów, z czego prawie 2,5 tysiąca to ciężarówki.

Nowa trasa rozpocznie się przy węźle Modlniczka. Przez pierwsze 3,5 km będzie to trasa dwujezdniowa, o dwóch pasach ruchu w każdym kierunku. W okolicy ul. Kasztanowej będzie miał początek tunel o długości 300 metrów, który zostanie poprowadzony pod ul. Krakowską. Nad tunelem powstanie m.in. rondo i nowy układ dróg lokalnych. Obwodnica wychodząc z tunelu odbije na północ od dzisiejszej DK79. Pierwsze skrzyżowanie na tej trasie powstanie w formie ronda łącząc ul. Szlachecką i projektowany nowy przebieg drogi wojewódzkiej nr 774. Kolejne rondo pozwoli na włączenie się na obwodnicę z ul. Rodziny Poganów i z ul. Łąkowej w Bolechowicach. Od tego miejsca droga będzie miała po jednym pasie ruchu w każdym kierunku, czytamy dalej.

W zachodniej części obwodnica będzie przebiegała wiaduktem nad linią kolejową łączącą Kraków i Katowice. Pod obiektem pozostawimy rezerwę na dwa dodatkowe tory, które mają w przyszłości połączyć obie aglomeracje. Obwodnica będzie kończyć się rondem w Rudawie, z którego zostanie rozprowadzony ruch na obecną DK79. Obok ronda powstanie stanowisko do kontroli i ważenia pojazdów.

Budimex jest notowany na warszawskiej giełdzie od 1995 r.; wchodzi w skład indeksu mWIG40. Jego inwestorem strategicznym jest hiszpańska firma Ferrovial. W 2022 r. miał 8,62 mld zł skonsolidowanych przychodów.

(ISBnews)