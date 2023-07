Budimex spodziewa się wzrostu wartości portfela zamówień do ok. 16 mld zł na koniec 2023 r., w porównaniu do 12,2 mld zł na koniec I półrocza, poinformował prezes Artur Popko. Wartość kontraktów podpisanych w tym roku powinna przekroczyć 8 mld zł.

"Jeżeli spełnią się wszystkie założenia, powinniśmy zamknąć ten rok na poziomie powyżej 8 mld zł podpisanych kontraktów. Spodziewam się także poprawy portfela na koniec roku, prawdopodobnie dojdziemy do ok. 16 mld zł" - powiedział Popko podczas konferencji prasowej.

Jak zaznaczył, jeśli zgodnie z zapowiedziami PKP PLK do końca września zatwierdzony zostanie Krajowy Program Kolejowy do 2030 r., to Budimex powinien powrócić na koniec roku do portfela w części kolejowej na poziomie 4 mld zł.

"Bierzemy także udział w postępowaniu na 250 km szybkiej linii kolejowej na Łotwie, to kontrakt o łącznej wartości 20 mld zł na 8 lat, z czego na Budimex przypadałoby ok. 5 mld zł. Spodziewamy się rozstrzygnięcia tego postępowania do końca września, obecnie uczestniczymy w procesie negocjacji wraz z trzema innymi podmiotami" - dodał prezes.

Szef Budimeksu zaznaczył, że grupa nie chce brać udziału w wojnie cenowej i wierzy, że będzie w stanie pozyskiwać kontrakty z zakładaną marżą.

"Spodziewamy się utrzymania lub nawet wzrostu marż w II półroczu 2023 r." - podkreślił.

"W ostatnim półroczu obserwowaliśmy wielu nowych graczy na rynku i dużą liczbę składanych ofert, nawet powyżej 15 podmiotów w dużych przetargach, z czego najtańsze oferty były bardzo agresywne. Według nas część z nich nie pokrywa nawet kosztów bezpośrednich, więc liczymy na rzetelne analizowanie ofert przez inwestorów" - podsumował Popko.

Budimex jest notowany na warszawskiej giełdzie od 1995 r.; wchodzi w skład indeksu mWIG40. Jego inwestorem strategicznym jest hiszpańska firma Ferrovial. W 2022 r. miał 8,62 mld zł skonsolidowanych przychodów.

(ISBnews)