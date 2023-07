Budimex ma nadzieję, że liczba podłączonych do sieci i funkcjonujących ładowarek samochodów elektrycznych podwoi się do końca 2023 r. i osiągnie ok. 80 sztuk, poinformował ISBnews prezes Artur Popko.

"Tempo podłączania ładowarek do sieci nie zależy od nas, ale liczę na to, że do końca roku uda nam się podwoić ich liczbę do około 80 urządzeń" - powiedział Popko w rozmowie z ISBnews.

Na koniec I półrocza Budimex Mobility posiadał 160 zainstalowanych urządzeń, z czego ok. 40 zostało już podłączonych do sieci.

"To projekt długofalowy, rentowność sieci ładowarek zakładamy za 5-7 lat" - dodał prezes podczas konferencji prasowej.

Budimex jest notowany na warszawskiej giełdzie od 1995 r.; wchodzi w skład indeksu mWIG40. Jego inwestorem strategicznym jest hiszpańska firma Ferrovial. W 2022 r. miał 8,62 mld zł skonsolidowanych przychodów.

Piotr Apanowicz

(ISBnews)