hiPower Europe, spółka zajmująca się rozwijaniem technologii wodorowych i ogniw paliwowych, podpisała umowę inwestycyjną z Arena.pl. Dzięki niej, poprzez odwrotne przejęcie, stanie się podmiotem notowanym na warszawskiej giełdzie, podało hiPower. Firma, jako pierwsza w Europie, rozpoczyna wdrażanie innowacyjnej technologii odzysku wodoru z gazów resztkowych, niedostępnej dotychczas na rynku europejskim. Firma posiada również zasilane metanolem ogniwa paliwowe do produkcji energii elektrycznej i ciepła oraz mobilne stacje ładowania pojazdów elektrycznych.

"Technologie wodorowe wkraczają do Europy. Bardzo cieszymy się, że nasze innowacyjne na skalę światową rozwiązania, po pierwszych wdrożeniach w Tajwanie, docierają do kolejnych części świata. Liczymy, że przyczynimy się do zielonej rewolucji na tym kontynencie, a dołączenie do grona spółek giełdowych pozwoli nam na zwiększenie wiarygodności i rozpoznawalności naszej marki" - powiedział prezes i współzałożyciel hiPower Europe Jacek Gliniak, cytowany w komunikacie.

Firma ma trzy główne produkty: HRP (Hydrogen Recycle&Purification), mGen, myGO.

Autorskie rozwiązanie HRP (Hydrogen Recycle&Purification) to technologia recyklingu wodoru z gazów przemysłowych, która pozwala na odzyskanie z gazów odlotowych nawet 70% czystego wodoru. Rozwiązanie pozwala na zmniejszenie kosztów pozyskania wodoru, wspiera gospodarkę obiegu zamkniętego oraz pozwala zmniejszyć ślad węglowy związany z wodorem. Rozwiązanie to jest obecnie wdrażane w 2 fabrykach na Tajwanie, w branży półprzewodników oraz w branży metalurgicznej.

Wśród projektów rozwijanych przez hiPower jest również mGen - to innowacyjny system ogniw paliwowych zasilanych metanolem, który przekształca metanol w wodór w celu wytworzenia energii elektrycznej i ciepła. mGen jest przykładem przyszłościowych rozwiązań energetycznych, ograniczając emisję CO2 i koszty infrastruktury, wyjaśniono.

"W naszym rozwiązaniu metanol jest nośnikiem wodoru, który z kolei jest nośnikiem energii. Dzięki temu stworzyliśmy generatory energii elektrycznej i ciepła, które znajdują zastosowanie przede wszystkim w zasilaniu obiektów poza zasięgiem sieci dystrybucyjnych lub w przypadku jej awarii. Niskie koszty eksplantacji sprawiają, że mGen może być głównym źródłem energii i ciepła dla domu i obiektów przemysłowych, jednak nie jest to nasz podstawowy model biznesowy" - powiedział Gliniak.

Ogniwa mGen są wykorzystywane w jeszcze jednym projekcie spółki - myGo, czyli w mobilnych i niezależnych od sieci stacjach ładowania pojazdów elektrycznych. Umożliwiają one dostęp do zielonej energii w dowolnym miejscu i czasie. Mogą być wykorzystane m.in. jako tymczasowe stacje ładowania przy organizacji wydarzeń masowych lub stacje w miejscu, gdzie infrastruktura sieciowa nie pozwala na szybkie podłączenie urządzeń o tak wysokim poborze energii, podano także.

Umowa zawarta pomiędzy hiPower Europe a Arena.pl reguluje nabycie przez Arena.pl 55% udziałów w kapitale hiPower Europe (pozostałe 45% pozostanie w posiadaniu tajwańskiej spółki hiPower Hydrogen Tech). Jednocześnie Arena.pl dokona zmian statutu w zakresie przedmiotu działalności oraz nazwy. Prezesem spółki po transakcji ma zostać Jacek Gliniak, współtwórca technologii oraz obecny prezes hiPower Europe, zakończono w informacji.

(ISBnews)