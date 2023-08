Wartość netto sprzedaży gastronomicznej zrealizowanej przez lokale (bez sieci Piwiarnia) działające pod markami należącymi do Grupy Sfinks wyniosła 17,72 mln zł (wzrost o 8% r/r) i była realizowana przez 75 lokali wlipcu 2023 r., podała spółka.

Narastająco w okresie styczeń-czerwiec przychody restauracji wzrosły o 14,2% r/r do 107,56 mln zł.

"Nasze sieci mają za sobą kolejny dobry miesiąc, który potwierdza, że notowane zwiększenie sprzedaży jest trendem stałe wpisującym się w nasze działania. Warto podkreślić, że wzrosty te generujemy mimo mniejszej sieci niż rok wcześniej i to aż o 9%. Rok temu w ciepłych miesiącach mieliśmy do czynienia z wysoką sprzedażą, bo nie był to już okres naznaczony pandemią, zatem baza jest dość wysoka, tym bardziej wygenerowane wzrosty oceniamy pozytywnie. Narastająco, od początku roku na porównywalnej sieci notowaliśmy przychody gastronomiczne w wysokości 106,34 mln zł, czyli o 19,8% wyższe niż rok wcześniej, co pokazuje potencjał do dalszego zwiększania wyników wraz z rozwojem sieci. Mamy zaawansowane plany w tym zakresie, tylko na ten rok zaplanowaliśmy otwarcia 10 lokali, a docelowo zakładamy odbudowę liczby zarządzanych restauracji do poziomu sprzed pandemii. Rozwój ten zamierzamy realizować w modelu franczyzowym, dzięki czemu wydatki inwestycyjne nie będą dociążać naszych wyników" - powiedział prezes Sylwester Cacek, cytowany w komunikacie.

Przychody porównywalnej sieci lokali (L2L) w lipcu wyniosły 17,31 mln zł wobec 15,37 mln zł rok wcześniej, co oznacza wzrost o 12,6% r/r. Narastająco wzrost wyniósł 19,8% r/r, dzięki czemu obroty porównywalnej sieci w okresie od stycznia do końca lipca 2023 uplasowały się na poziomie 106,34 mln zł, podano również.

Raportowana przez Sfinks Polska sprzedaż gastronomiczna w lokalach działających pod markami należącymi do Grupy Sfinks jest sumą sprzedaży realizowanej przez restauracje własne i franczyzowe. Sprzedaż gastronomiczna realizowana w restauracjach własnych stanowi przychód Grupy, natomiast sprzedaż gastronomiczna realizowana w restauracjach franczyzowych stanowi przychód franczyzobiorców, od których pobierana jest opłata franczyzowa.

Pod względem wielkości sprzedaży oraz liczby restauracji Sfinks jest największą w Polsce siecią typu casual dining. Sfinks Polska jest jednocześnie trzecią pod względem przychodów firmą gastronomiczną w Polsce. Spółka jest notowana na GPW od 2006 r.

(ISBnews)