Grupa CCC liczy na poprawę wyników finansowych, w tym marży brutto, w II półroczu 2023 oraz w 2024 r., a także podtrzymuje prognozy 10,2-11 mld zł przychodów i 10-12% marży EBITDA na 2023 rok, poinformowali przedstawiciele spółki.

"Drugie półrocze jest zawsze kluczowe w naszym biznesie z najlepszymi wynikami, dlatego jesteśmy optymistami. Szyld HalfPrice to mocny silnik wzrostu dla całej grupy, który nie zwalnia tempa i obecnie ma 110 sklepów w 9 krajach, zaś sprzedaż bardzo szybko rośnie i będzie wspierana marketingiem. Zakładamy, że pozytywne trendy konsumenckie będą kontynuowane w II półroczu, co dobrze dla nas wróży zarówno na II półrocze jak i na 2024 r." - powiedział wiceprezes Grupy CCC Karol Półtorak podczas telekonferencji.

"Klimat biznesowy poprawia się i jesteśmy optymistycznie nastawieni na drugą połowę roku i na rok 2024. Dane makro i biznesowe to potwierdzają, bo od 9 miesięcy z rzędu obserwujemy poprawę ufności konsumenckiej, co też poprawi zwalniająca inflacja. Zarówno silny złoty, jak i niskie ceny frachtu będą istotnie wpływać na poprawę marży brutto, którą będziemy obserwować w II połowie roku. To powinno nam pomagać w dalszej poprawie wyników, co mamy nadzieję raportować już za kwartał" - dodał.

Dyrektor zarządzający ds finansów Grupy CCC Łukasz Stelmach wskazał też na bardzo udany początek sierpnia i III kwartału dla Grupy.

"Widzimy dwucyfrowe wzrosty i początek III kwartału jest bardzo dobry" - powiedział Stelmach.

Pytany czy Grupa podtrzymuje prognozy na 2023 r. mówiące o 10,2-11 mld zł przychodów i 10-12% marży EBITDA, Półtorak odpowiedział: "Tak, prognozy pozostają aktualne, choć nie są proste, ale II połowa roku jest kluczowa, zaś dobra koniunktura kliencka w II połowie nam pomoże, dlatego możemy podtrzymać to, o czym mówiliśmy na wiosnę w prognozach".

Wiceprezes podkreślił, że Grupa Modivo redukuje zapasy i na koniec br. spadną one poniżej 1 mld zł, co poprawi cashflow. Z kolei w segmencie CCC, Grupa jest na dobrej drodze do uzyskania wysokiej rentowności, czyli takiej, "jaką powinien generować lider rynku, jakim jest CCC". Dodał, że koszty spadają, nad czym grupa dalej będzie pracować.

"W segmencie e-obuwie będziemy kończyć etap sprzątania po burzy i oczekujemy skokowego powrotu do bardzo dobrych wyników począwszy od roku 2024. Jesteśmy też na finiszu wymiany platformy e-commerce i korzyści z transformacji widzimy już teraz, ale to dopiero początek i można powiedzieć, że e-obuwie nadrobiło dystans do największych liderów rynku i może skupić się na rozwoju. Na poprawiające się skokowo wyniki Grupy Modivo liczymy już za dwa kwartały, czyli w 2024 roku" - dodał.

Stelmach przekazał zaś, że w najbliższych miesiącach marża w Half Price będzie wracać do "optymalnego i bardziej naturalnego poziomu. Jesteśmy też optymistyczni, jeśli chodzi o wyniki sprzedażowe e-obuwie w III kwartale, które powinny być pozytywne i wyniki dla całej Grupy Modivo będą wyraźnie lepsze r/r".

Grupa CCC jest liderem polskiego rynku sprzedaży detalicznej obuwia i jednym z największych jego producentów w Polsce. Spółka jest notowana na warszawskiej giełdzie od 2004 roku. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 9,12 mld zł w roku obrotowym 2022 r.

(ISBnews)