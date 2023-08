Mex Polska odnotował 44,58 mln zł skonsolidowanych przychodów netto w I poł. 2023 r., co oznacza wzrost o 27,2% r/r, podała spółka, prezentując szacunkowe dane.

"Niewątpliwie, wzrost przychodów jest efektem naszych wysiłków mających na celu utrzymanie popytu na dotychczasowym poziomie, ale również działań, które powodują przyciągnięcie nowych konsumentów do naszych lokali. W skali całej grupy nie obserwujemy spadku zainteresowania naszą ofertą, co więcej, w segmencie restauracyjnym widzimy wyraźne wzrosty popytu i przychodów. Można powiedzieć, że powoli odbudowuje się skłonność Polaków do korzystania z usług gastronomii, co dobrze wróży na przyszłość. Kolejną przyczyną wzrostu przychodów do porównywalnego okresu roku 2022 są otwarcia nowych lokali własnych, takich jak Prosty Temat w Warszawie, Pijalnia Wódki i Piwa również w Warszawie czy Chicas & Gorillas w Łodzi. Na wzrosty przychodów miały też wpływ podwyżki cen sprzedawanych produktów wynikające z inflacji" - podkreślił prezes Mex Polska Paweł Kowalewski, cytowany w komunikacie.

Precyzyjne i szczegółowe dane finansowe za pierwsze półrocze 2023 roku wraz opisem zostaną opublikowane 28 września 2023 roku.

Grupa Mex Polska zarządza 44 lokalami gastronomicznymi (stan na 19.06.2023). Grupa rozwija marki: The Mexican, Prosty Temat, Pankejk, Pijalnia Wódki i Piwa. Najnowszym konceptem jest Chicas & Gorillas. Od 2012 roku spółka jest notowana na głównym rynku GPW.

(ISBnews)