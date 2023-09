Mex Polska odnotowało 1,49 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I poł. 2023 r. wobec 0,73 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka.

Zysk operacyjny wyniósł 2,42 mln zł wobec 1,74 mln zł zysku rok wcześniej. Zysk EBITDA sięgnął 6,63 mln zł wobec 5,75 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 44,6 mln zł w I poł. 2023 r. wobec 35,04 mln zł rok wcześniej.

"Skonsolidowany zysk netto przekroczył 1,6 mln zł, co stanowi znaczący postęp w porównaniu do analogicznego okresu 2022 roku, kiedy to po wyeliminowaniu wpływu jednorazowego zdarzenia w kwocie 1,1 mln zł, mieliśmy stratę netto w wysokości 0,5 mln zł. Stanowi to dla nas potwierdzenie, że obrana strategia rozwoju okazała się trafna, a my możemy spokojnie patrzeć w przyszłość, krok po kroku realizując wyznaczone kamienie milowe. Naszym celem jest dalsze monitorowanie kosztów oraz dalsze zwiększanie marży i wartości sprzedaży, między innymi poprzez kolejne otwarcia" - powiedział członek zarządu i dyrektor finansowy w Mex Polska Dariusz Kowalik, cytowany w komunikacie.

Spółka zaznacza, że jednym z bardziej dochodowych segmentów Grupy jest segment bistro. ChicasGorillas to klasyczny shot-bar, który kierowany jest przede wszystkim do młodej klienteli. Sieć liczy obecnie trzy lokale (mieszczące się w Łodzi, Poznaniu i Wrocławiu). Najnowszy shot-bar ma powstać w stolicy, podano także.

Pijalnia Wódki i Piwa, w najbliższym czasie będzie dostępny także w Zamościu, podała też spółka.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I kw. 2023 r. wyniósł 2,59 mln zł wobec 0,86 mln zł zysku rok wcześniej.

Grupa Mex Polska zarządza 44 lokalami gastronomicznymi (stan na 30.06.2023). Grupa rozwija marki: The Mexican, Prosty Temat, Pankejk, Pijalnia Wódki i Piwa, Chicas & Gorillas. Od 2012 roku spółka jest notowana na głównym rynku GPW.

