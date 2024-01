Mex Polska odnotował 95,26 mln zł skonsolidowanych przychodów netto w 2023 r. w porównaniu do 81,82 mln zł przychodów rok wcześniej, co oznacza wzrost o 16,4 proc. r/r, podała spółka, prezentując szacunkowe dane.

W ocenie zarządu na utrzymanie trendu wzrostowego grupy kapitałowej wpływa skuteczna strategia rozwoju oraz odpowiednia adaptacja lokali gastronomicznych do obecnie panującej sytuacji gospodarczej w kraju, podano.

"Za nami udany okres. Widoczny trend wzrostowy przychodów w roku 2023 jest rezultatem zróżnicowanej lokalizacji, starannie opracowanej oferty i ciągłego dbania o dostosowywanie się do gustów klientów" - powiedział członek zarządu i dyrektor finansowy Dariusz Kowalik, cytowany w komunikacie.

Nadrzędnym celem Mex Polska jest ciągła rozbudowa konceptów i poszukiwanie coraz to atrakcyjniejszych lokali do zagospodarowania, co ma mieć wpływ na sukcesywną poprawę sprzedaży, kontroli kosztów i marż, podano również.

"Zasadniczym elementem naszej strategii działania jest odpowiedni dobór lokalizacji. Nie obawiamy się jednak kanibalizacji sąsiadujących ze sobą lokali. Po raz kolejny chcemy wykorzystać efekt synergii naszych dwóch brandów działających w bezpośrednim sąsiedztwie, do tej pory ten zabieg okazywał się bardzo efektywny" - podsumował prezes Paweł Kowalewski.

Grupa Mex Polska zarządza lokalami gastronomicznymi, rozwija marki: The Mexican, Prosty Temat, Pankejk, Pijalnia Wódki i Piwa, Chicas & Gorillas. Od 2012 roku spółka jest notowana na głównym rynku GPW.

(ISBnews)