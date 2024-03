Mex Polska odnotował 4,34 mln zł skonsolidowanego zysku netto w 2023 r. w porównaniu do 7,24 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka, prezentując szacunkowe dane. Wstępne skonsolidowane przychody netto sięgnęły 95,43 mln zł wobec 81,84 mln zł rok wcześniej.

Według wstępnych danych zysk na działalności operacyjnej wyniósł 6,23 mln zł wobec 9,86 mln zł w 2022 r.

"Po wyeliminowaniu zdarzeń jednorazowych skonsolidowane przychody netto będą na poziomie 95 425 tys. zł w porównaniu do 81 840 tys. zł za analogiczny okres poprzedniego roku, tj. wzrost o 16,6%, skonsolidowany zysk na działalności operacyjnej będzie na poziomie 5 950 tys. zł w porównaniu do 5 475 tys. zł za analogiczny okres poprzedniego roku, tj. wzrost o 8,7%, natomiast skonsolidowany zysk netto Grupy będzie na poziomie 4 064 tys. zł w porównaniu do skonsolidowanego zysku netto grupy w wysokości 2 853 tys. zł za rok 2022, tj. wzrost o 42,4%" - czytamy w komunikacie.

Reklama

Na skonsolidowane wyniki 2023 roku miało pozytywny wpływ zdarzenie jednorazowe, a mianowicie umorzenie subwencji otrzymanych w ramach Tarczy Finansowej PFR w kwocie 280 tys. zł., natomiast na skonsolidowane wyniki 2022 roku pozytywnie wpłynęły: umorzenie subwencji otrzymanej w ramach tarczy finansowej PFR 2.0 w kwocie 3 279 tys. zł oraz rozwiązanie rezerwy na program motywacyjny dla zarządu Grupy w kwocie 1 108 tys. zł, podano także.

"Za nami bardzo pracowity, ale i pomyślny rok. Zdywersykiwany model biznesowy i udane otwarcia nowych lokali własnych pozwoliły nam osiągnąć satysfakcjonujące wzrosty, zarówno pod kątem przychodów, jak i wyniku netto. Obecnie, z jeszcze większym optymizmem patrzymy w przyszłość, gotowi na rozwijanie naszych działań w oparciu o solidne fundamenty, jakie udało nam się przez lata zbudować" - powiedział członek zarządu i dyrektor finansowy Dariusz Kowalik, cytowany w materiale.

Reklama

Grupa kapitałowa liczy obecnie 47 lokali.

Grupa Mex Polska zarządza lokalami gastronomicznymi, rozwija marki: The Mexican, Prosty Temat, Pankejk, Pijalnia Wódki i Piwa, Chicas & Gorillas. Od 2012 roku spółka jest notowana na głównym rynku GPW.

(ISBnews)