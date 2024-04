Mex Polska odnotował 3,85 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2023 r. wobec 5,8 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka.

"Świetny przychodowo rok przełożył się także na osiągnięcie prawie 4,1 mln zł zysku netto, co dało 43,8-proc. wzrost r/r (po wyeliminowaniu z 2022 r. zdarzeń jednorazowych w postaci umorzenia subwencji PFR i rozwiązania rezerwy na Program Motywacyjny w łącznej kwocie 4,4 mln zł oraz z 2023 r. umorzenia subwencji PFR w kwocie 0,3 mln zł)" - czytamy w komunikacie poświęconym wynikom.

Zysk operacyjny wyniósł 6,27 mln zł wobec 9,86 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 95,42 mln zł w 2023 r. wobec 81,84 mln zł rok wcześniej.

"Mex Polska […] wypracował w 2023 r. 95,4 mln zł skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży, co stanowi wzrost o 16,6% w porównaniu do 2022 r. To historycznie najwyższy wynik przychodów w prawie 25-letniej historii spółki. W samym IV kwartale 2023 r. skonsolidowane przychody ze sprzedaży wyniosły 22 mln zł" - czytamy dalej.

Kapitał własny Grupy na koniec 2023 r. wynosił 16,6 mln zł, a środki pieniężne liczyły prawie 7,6 mln zł, podano także.

Kluczowy cel Mex Polska

"Rekordowe wyniki w historii Grupy Mex Polska są dużym sukcesem biorąc pod uwagę wciąż wymagającą sytuację rynkową. Stanowią potwierdzenie skutecznie obranej strategii biznesowej, lecz także są efektem niezwykłego zaangażowania oraz współpracy całego zespołu. Dążymy do ciągłego doskonalenia naszej jakościowej oferty, dbając jednocześnie o satysfakcję naszych konsumentów. Nasza firma nieustannie inwestuje w rozwój, otwierając nowe lokale własne, jak i franczyzowe, zwiększając tym samym ogólnopolski zasięg rynkowy. Jestem przekonany, że w kolejnych latach uda nam się utrzymać tendencję wzrostową" - skomentował prezes Paweł Kowalewski, cytowany w komunikacie.

Kluczowym celem Mex Polska pozostaje ciągła rozbudowa konceptów i poszukiwanie nowych atrakcyjnych lokalizacji, podkreślono w materiale.

"Ma to wpływ na sukcesywną poprawę sprzedaży przy jednoczesnej koncentracji na kontroli kosztów i marż" - wskazał członek zarządu i dyrektor finansowy Dariusz Kowalik.

Grupa liczy obecnie 48 rentownych lokali, a w tym półroczu przewiduje 6 kolejnych otwarć, co jest związane z kontynuacją ekspansji w miastach takich jak Katowice, Kraków, Nowy Sącz i Zamość, podsumowano.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w 2023 r. wyniósł 2,22 mln zł wobec 3,08 mln zł zysku rok wcześniej.

Grupa Mex Polska zarządza lokalami gastronomicznymi, rozwija marki: The Mexican, Prosty Temat, Pankejk, Pijalnia Wódki i Piwa, Chicas & Gorillas. Od 2012 roku spółka jest notowana na głównym rynku GPW.

