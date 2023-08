Dow Jones Industrial na zamknięciu zniżkował o 0,11 proc. i wyniósł 34.463,69 pkt.

S&P 500 na koniec dnia wzrósł o 0,69 proc. i wyniósł 4.399,77 pkt.

Nasdaq Composite zyskał 1,56 proc. i zamknął sesję na poziomie 13.497,59 pkt. Indeks przerwał serię czterech spadkowych sesji z rzędu.

Palo Alto Networks wzrosło o prawie 15 proc. dzięki lepszym niż oczekiwano wynikom, a Nvidia zwyżkowała o 8 proc. przed środowym raportem finansowym za II kw. Tesla i Meta wzrosły odpowiednio o 7 proc. i 2 proc..

Rentowność 10-letnich UST rośnie o 9 pb. do 4,35 proc., najwyżej od 2007 r.

„Myślę, że ostatecznie 10-letnie obligacje skarbowe będą miały wpływ na wyceny i wywrą większą presję spadkową na rynki w miarę rozwoju tygodnia” - powiedział Jeff Schulze, szef strategii ekonomicznej i rynkowej w ClearBridge Investments.

Bank Barclays nakłania inwestorów, żeby nie działali w kontrze do wyprzedaży na rynku obligacji.

"Nadal rekomendujemy krótką pozycję na dwuletnich obligacjach w USA, nawet jeżeli silne dane ekonomiczne popchnęły Treasuries do piętnastoletnich maksimów" - powiedział strateg Banku Barclays Ben McLannahan.

Indeks S&P 500 spadł w tym miesiącu o 4,9 proc. Dow Jones Industrial Average spadł o 3,5 proc. w sierpniu, a Nasdaq Composite o 7 proc.

„Myślę, że inwestorzy po raz kolejny martwią się, że recesja może powrócić” – powiedział Sam Stovall, główny strateg inwestycyjny w CFRA Research.

„W tej chwili rynek przechodzi przez fazę konsumpcji ostatnich wzrostów. Potem wierzę, że zmierzamy do rajdu na koniec roku, kiedy okaże się, że Fed prawdopodobnie zakończył podnoszenie stóp, gospodarce nie grozi recesja, a kryzys finansowy podobny do tego z 2008 roku nie jest prawdopodobnym scenariuszem" - dodał.

Inwestorzy poszukujący wskazówek na temat globalnych perspektyw stóp procentowych zwracają uwagę na coroczne sympozjum bankierów centralnych w Jackson Hole w stanie Wyoming, podczas którego w piątek ma przemawiać prezes Rezerwy Federalnej Jerome Powell.

"Fed zrobił prawie wszystko, co musiał, aby sprowadzić inflację do celu i zdziwiłbym się, gdyby doszło do znacznie większej liczby podwyżek stóp procentowych" - powiedział David Henry, menedżer inwestycyjny w Quilter Cheviot.

"Oczekuje się, że Powell przyjmie bardziej wyważony ton w Wyoming, wskazując na koniec cyklu zacieśniania, jednocześnie podkreślając potrzebę utrzymania wyższych stóp procentowych przez dłuższy czas" - dodała Anna Wong z Bloomberg Economics.Dolar osłabia się o 0,02 proc. wobec koszyka walut do 103,42 pkt.

Na rynku ropy kontrakty na WTI na wrzesień są wyceniane po 80,83 USD za baryłkę, po spadku o 0,53 proc., a październikowe futures na Brent spadają o 0,42 proc. do 84,44 USD/b.

