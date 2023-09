STS Holding odnotował 43,82 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2023 r. wobec 17,23 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka.

Reklama

Zysk operacyjny wyniósł 59,03 mln zł wobec 25,8 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody z zakładów sięgnęły 146,17 mln zł w II kw. 2023 r. wobec 120,71 mln zł rok wcześniej.

Reklama

"W drugim kwartale bieżącego roku dalej optymalizowaliśmy procesy w ramach Grupy STS. W związku z tym w pierwszym półroczu istotnie poprawiliśmy zarówno wynik finansowy, jak i skoryg. EBITDA, których wzrosty wyniosły odpowiednio 57% i 35% r/r. Zakładamy, że w drugiej połowie roku aktywność naszych graczy będzie większa, co powinno pozytywnie przełożyć się na nasze wskaźniki operacyjne i finansowe" - powiedział prezes Mateusz Juroszek, cytowany w komunikacie.

W I poł. 2023 r. spółka miała 97,42 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej wobec 61,96 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach z zakładów w wysokości 299 mln zł w porównaniu z 262,97 mln zł rok wcześniej. Zysk EBITDA sięgnął 153,21 mln zł wobec 111,17 mln zł zysku w tym ujęciu rok wcześniej, a skorygowana EBITDA wyniosła 157,35 mln zł wobec 116,72 mln zł rok wcześniej.

W I półroczu 2023 roku Grupa STS wygenerowała NGR na poziomie niemal 346 mln zł, gdy przed rokiem było to 296 mln zł. Oznacza to wzrost o niemal 17% r/r. Od stycznia do czerwca 2023 roku wartość zawartych zakładów przez klientów Grupy STS wyniosła 2,302 mld zł, gdy przed rokiem było to 2,189 mld zł. Oznacza to wzrost o 5% r/r. W I półroczu 2023 roku liczba aktywnych użytkowników wyniosła zaś 412 tys. Grupa odnotowała w pierwszej połowie 2023 roku 109 tys. nowych rejestracji, a liczba klientów, którzy dokonali pierwszego depozytu wyniosła 72 tys., podano również.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I poł. 2023 r. wyniósł 99,09 mln zł wobec 85,62 mln zł zysku rok wcześniej.

Założona w 1997 roku, Grupa STS jest największą firmą bukmacherską w Polsce, która działa również na skalę międzynarodową. Bukmacher posiada licencję w Wielkiej Brytanii oraz Estonii, skąd oferuje usługi na kilku rynkach. Portfolio usług grupy obejmuje zakłady sportowe, sporty wirtualne, kasyno internetowe (z wyłączeniem Polski), BetGames oraz szeroką ofertę zakładów na wyniki wydarzeń esportowych. Spółka zadebiutowała na GPW w 2021 r.

(ISBnews)