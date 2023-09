Comp ocenia, że planowane połączenie z Zakładami Urządzeń Komputerowych Elzab stanowi kolejny etap realizacji strategii "Comp 2025 Next Generation", której założenia i cele strategiczne pozostają niezmienione, podała spółka.

Ujawniając opóźnioną informację poufną, Comp podał w osobnym komunikacie, że 21 września 2023 r. przyjął projekt planu połączenia spółki Elzab. Opublikował także plan połączenia poprzez przeniesienie całego majątku Elzab (spółka przejmowana) na Comp (spółka przejmująca) w zamian za akcje, które przyzna akcjonariuszom Elzab.

"Zarząd Comp SA z siedzibą w Warszawie wskazuje, że połączenie z Zakładami Urządzeń Komputerowych Elzab SA z siedzibą w Zabrzu stanowi kolejny etap realizacji strategii 'Comp 2025 Next Generation'. Wyniki pierwszego półrocza oraz prognozy na najbliższe okresy dla grupy kapitałowej Comp potwierdzają skuteczność realizowanej strategii. Nasze założenia i cele strategiczne pozostają niezmienione. Jesteśmy przekonani, że osiągniemy założone cele finansowe zawarte w strategii 'Comp 2025 Next Generation'" - czytamy w komunikacie.

Wzrost wyników jest związany ze zwiększeniem sprzedaży usług i produktów w zakresie cyberbezpieczeństwa oraz zwiększeniem skali sprzedaży usług w systemie abonamentowym dla sieci i małych i średnich przedsiębiorstw, podkreślono.

"Wdrażanie strategii dotyczącej poprawy efektywności działania grupy również przynosi już widoczne efekty. Dzięki restrukturyzacji produkcji w 2022 roku, oszczędzamy w tym roku min. 10 mln zł gotówki. W porównaniu do innych dużych spółek IT nasz wskaźnik przychodów w przeliczeniu na etat utrzymuje się na bardzo wysokim poziomie, również wliczając w to wynagrodzenie w formie B2B. Następnym krokiem w osiąganiu efektów oszczędnościowych, równie ważnym jak restrukturyzacja produkcji, jest planowane połączenie Comp z firmą zależną Elzab. Szczegóły tego planu, wraz z korzyściami i parametrami, zostały podane do publicznej wiadomości wcześniejszym raportem bieżącym" - czytamy dalej.

Połączenie z Elzab umożliwi optymalizację modelu sprzedaży zagranicznej na poziomie Comp i pozyskanie ewentualnych partnerów tam, gdzie nie będzie możliwe osiąganie zakładanych celów samodzielnie. Comp będzie również przeglądać linie produktowe związane ze spółkami zależnymi w Polsce, aby dalej optymalizować działalność, zapowiedziano także.

"Kluczowym celem strategii 'Comp 2025 Next Generation' jest osiągnięcie wzrostu i bezpieczeństwa finansowego niezależnego od zmian regulacyjnych skutkujących obowiązkową fiskalizacją nowych grup podatkowych. Plan spółki zakłada generowanie stałych przychodów z usług dodatkowych na urządzeniach fiskalnych i z abonamentowej sprzedaży urządzeń, co będzie oznaczało pełną transformację w kierunku urządzeń wielofunkcyjnych" - podsumowano.

"Zgodnie z Planem połączenia

1)akcjonariuszom Elzab posiadającym co najmniej jedną akcję serii A lub co najmniej jedną ze 1 463 530 sztuk akcji serii B, która nie jest uprzywilejowana, lub co najmniej jedną akcję serii C, lub serii D (nieuprzywilejowani akcjonariusze Elzab) w zamian za posiadane przez nich ww. akcje Elzab zostaną wydane w związku z połączeniem akcje połączeniowe w następującym stosunku: 1 (akcja Elzab): 0,0302 (akcji Comp).

Przez powyższe należy rozumieć, że w zamian za 1 akcję Elzab nieuprzywilejowani akcjonariusze Elzab otrzymają 0,0302 akcji Comp (akcji połączeniowych);

2)akcjonariuszom Elzab posiadającym co najmniej jedną ze 36.470 sztuk akcji serii B, które są uprzywilejowane, w ten sposób, że 1 akcja uprawnia do 5 głosów na walnym zgromadzeniu Elzab, w zamian za posiadane przez nich ww. akcje Elzab zostaną wydane w związku z połączeniem akcje połączeniowe w następującym stosunku: 1 (akcja Elzab): 0,1510 (akcji Comp).

Przez powyższe należy rozumieć, że w zamian za 1 (słownie: jeden) akcję Elzab uprzywilejowani akcjonariusze Elzab otrzymają 0,1510 akcji Comp (akcji połączeniowych), przy czym liczba przyznanych akcji połączeniowych stanowić będzie liczbę naturalną, a w zamian za nieprzyznane ułamki akcji połączeniowych wynikające z zastosowania parytetu wymiany akcji nieuprzywilejowanych albo parytetu wymiany akcji uprzywilejowanych, akcjonariusze Elzab otrzymają dopłaty na zasadach określonych w planie połączenia" - czytamy w osobnym komunikacie.

Spółka podkreśliła, że Połączenie usprawni zarządzanie wspólnym biznesem. Połączony podmiot będzie miał większą swobodę w spójnym kształtowaniu polityki handlowej, produktowej i promocyjnej, zarówno na rynku krajowym, jak i zagranicznym. Pozwoli to na spójne zarządzanie obiema markami fiskalnymi, tj. Novitus i Elzab, które pozostaną obecne na rynku. Dzięki temu wspólna firma będzie bardziej konkurencyjna i elastyczna w dostosowaniu się do szybkich i istotnych zmian na rynku, szczególnie związanych z rynkiem infrastruktury płatności, na który Grupa wchodzi.

"Połączenie umożliwi redukcję kosztów strukturalnych. Obecnie Elzab to spółka giełdowa z niezależnym zarządem i rozbudowanym back-office. Szacujemy, że oszczędności roczne wyniosą minimum 3-4 mln zł. Spodziewamy się, że połączenie z Elzab i związane z tym oszczędności w ramach grupy kapitałowej dodatkowo zwiększą wycenę Comp, co przyniesie bardzo wymierne i szybkie korzyści wszystkim akcjonariuszom" - zakończono w komunikacie.

Elzab to producent urządzeń elektronicznych, jak m.in. kasy fiskalne. Największym akcjonariuszem spółki jest Comp (ponad 75% akcji). Spółka jest notowana na GPW od 1998 r.

Comp jest integratorem systemów IT oraz dostawcą rozwiązań z zakresu bezpieczeństwa. Grupa buduje też pozycję największego producenta urządzeń fiskalnych w Polsce i w Europie. Od stycznia 2005 r. akcje spółki są notowane na GPW; wchodzą w skład indeksu sWIG80.

(ISBnews)