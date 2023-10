Comp podniósł szacunkowy wynik EBITDA do ok. 100-105 mln zł w 2023 r. (z minimum 95 mln zł przewidzianych w strategii COMP 2025 Next Generation), podała spółka.

"Zarząd [...] potwierdza, że wzrost zysku EBITDA i wzrost transferu do akcjonariuszy to główne cele finansowe strategii COMP 2025 Next Generation. Spółka podnosi szacunkowy wynik EBITDA na 2023 r. do poziomu ok 100-105 mln zł (z minimum 95 mln zł). Cele finansowe na kolejne lata wyrażone liczbowo pozostają bez zmian (szacunkowy wynik EBITDA: ok 115 mln zł w 2024 r. oraz ok. 135 mln zł w 2025 r.)" - czytamy w komunikacie.

Na zmianę wcześniej podanych przewidywań w 2023 roku wpływa szereg korzystnych dla grupy kapitałowej rozstrzygnięć w obszarach cyfryzacji oraz cyberbezpieczeństwa z datą realizacji jeszcze w tym roku. Jednocześnie spółka uwzględnia przewidywane jednorazowe odpisy i rezerwy związane z planowanym porządkowaniem wszystkich linii produktowych w sektorze Retail zapowiadanym w aktualizacji strategii, wyjaśniono.

"Spółka potwierdza wysoką generację gotówki jako wynik działań strategicznych, w tym koncentracji na właściwych kierunkach rozwoju oraz inwestycji i nakładów, jakie zostały w tym celu poniesione w poprzednich latach. W konsekwencji, rośnie transfer do akcjonariuszy, którego wartość na jedną akcję więcej niż podwoi się w przyszłym roku od początku realizacji strategii COMP 2025 Next Generation: 3,5 zł na jedną akcję wypłacone w 2022 r., 6,5 zł w obecnym roku i minimum 7,5 zł planowane w przyszłym roku" - czytamy dalej.

Comp jest integratorem systemów IT oraz dostawcą rozwiązań z zakresu bezpieczeństwa. Grupa buduje też pozycję największego producenta urządzeń fiskalnych w Polsce i w Europie. Od stycznia 2005 r. akcje spółki są notowane na GPW; wchodzą w skład indeksu sWIG80.

