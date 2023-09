Bloober Team zgodnie z zapowiedziami złożył wniosek o zatwierdzenie prospektu do Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) w celu przeniesienia akcji z NewConnect na rynek główny GPW. Techniczne przejście, bez emisji nowych akcji, ma odbyć się jeszcze w tym roku, podała spółka.

"Mój zespół ciężko pracował przez ostatnie kilka miesięcy by prospekt został złożony przed końcem trzeciego kwartału. Liczymy, że pozostałe formalności przebiegną sprawnie tak abyśmy mogli zadebiutować na rynku głównym jeszcze w tym roku. Będzie to dla nas również bardzo symboliczny krok, ponieważ w tym roku obchodzimy swoje 15-lecie. Tak jak wspominaliśmy wcześniej, przejście jest techniczne, bez nowej emisji akcji" - skomentował prezes Piotr Babieno, cytowany w komunikacie.

Przejście na główny parkiet jest jednym w elementów ogłoszonej w tym roku nowej strategii na lata 2023-2027, podkreślono.

Bloober Team przypomniał, że zakłada oparcie długofalowej strategii na trzech filarach: tworzeniu horrorów psychologicznych z elementami akcji, ekspansji poprzez współpracę z wyspecjalizowanymi partnerami oraz wolności twórczej zespołu. Gra "Silent Hill 2", we współpracy z Konami, jest pierwszą produkcją w ramach nowej strategii. Dodatkowo spółka pracuje także m.in. nad projektem C - grze na własnym IP we współpracy z Private Division (Take-Two Interactive) oraz Projektem I - produkcją VR realizowanej wspólnie z Played With Fire oraz Metą.

"Tegoroczna premiera 'Layers of Fear (2023)' była zwieńczeniem naszego (wewnętrznie nazwanego przez nas) etapu 2.0. Teraz, zgodnie ze wszystkimi planami, skupiamy się na realizacji naszej długoterminowej strategii, aby zostać światowym liderem szeroko pojętego horroru w ciągu najbliższych lat. Zarówno przejście na GPW, jak i ostatnie nabycie akcji polskiego studia VR Played With Fire, a także nawiązanie współpracy z Metą zbliżają nas do realizacji tego celu. Nadal jednak, przy wszystkich naszych działaniach, pozostajemy w zgodzie z naszym DNA i wartościami. Budujemy firmę nie najbliższe kwartały, ale na dziesięciolecia. Mamy nadzieję, że celebracja 15-lecia działalności będzie udana dla wszystkich naszych akcjonariuszy i sympatyków" - podsumował prezes.

Bloober Team, założony w 2008 r., podaje, że jest jednym z najważniejszych światowych producentów gier z gatunku psychological horror. Spółka jest notowana na NewConnect od 2011 r.

(ISBnews)