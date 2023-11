Bloober Team odnotował 3,98 mln zł skonsolidowanego zysku netto w III kw. 2023 r. wobec 9,47 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka.

Zysk operacyjny wyniósł 3,71 mln zł wobec 8,04 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 26,63 mln zł w III kw. 2023 r. wobec 24,32 mln zł rok wcześniej.

W I-III kw. 2023 r. spółka miała 11,62 mln zł skonsolidowanego zysku netto wobec 18,3 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 77,24 mln zł w porównaniu z 59,82 mln zł rok wcześniej.

"Obecny rok zamyka pewien etap działalności naszej firmy, a jednocześnie otwiera nowy rozdział, w którym będziemy chcieli na stałe zagościć w czołówce naszej branży. Ten cel nie byłby możliwy bez stabilnej sytuacji finansowej. Od długiego czasu utrzymujemy wzrost przychodów. Cały czas uważnie obserwujemy rynek i poszerzamy nasze relacje biznesowe. Zgodnie z naszą strategią w tym kwartale przejęliśmy ponad połowę udziałów w polskiej spółce Played With Fire - czołowym developerze VR w tej części świata. Będziemy wspólnie realizować projekt o roboczej nazwie I, gdzie wsparcia udzieli Meta Platforms Technologies. Premiera tej gry na platformie Oculus Quest planowana jest na 2025 r. To nie będzie port, lecz dostosowane do medium wirtualnej rzeczywistości doświadczenie, które pozwoli nam na osiągnięcie kluczowej pozycji w tym dynamicznie rosnącym segmencie rynku" - powiedział prezes Bloober Team Piotr Babieno, cytowany w komunikacie.

Obecnie firma w ramach działań 1st Party intensywnie pracuje nad produkcją "Silent Hill 2" wraz z firmą Konami oraz nad projektem C - grze opartej o własne IP we współpracy z Private Division (Take-Two Interactive). W tym kwartale ogłoszono, że Limited Run Games globalnie (poza Rosją i Białorusią) wyda i będzie odpowiedzialne za dystrybucję wersji pudełkowej "Layers of Fear" (2023) na PlayStation 5. Licencja została udzielona na okres 5 lat z możliwością jej przedłużenia, przypomniano także.

Spółka zaznaczyła też, że złożyła już wniosek o zatwierdzenie prospektu do Komisji Nadzoru Finansowego w celu przeniesienia akcji z NewConnect na rynek główny GPW. Przejście odbędzie się bez nowej emisji akcji.

"Ten rok pokazał, że dobra passa opuściła branżę gamingową i mocno zweryfikował podmioty obecne na giełdzie. Myślę, że to nie koniec głębokich zmian i weryfikacji tego rynku. Ta stopniowa normalizacja i oczyszczenie powodują, że w cenie zaczynają być firmy nie stawiające na działania nacechowane self-marketingiem dla spekulantów, lecz podmioty o nastawieniu pro-fundamentalnym, dla których liczy się długoterminowa strategia. To wszystko, oraz cel utrzymania niezależności, utwierdziły nas w przekonaniu, że to najwyższa pora przejść na główny rynek GPW. Jesteśmy już na ostatniej prostej i liczę, że już wkrótce zadebiutujemy, akurat by uczcić nasze piętnastolecie" - podsumował prezes.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I-III kw. 2023 r. wyniósł 12,66 mln zł wobec 18,86 mln zł zysku rok wcześniej.

Bloober Team, założony w 2008 r., podaje, że jest jednym z najważniejszych światowych producentów gier z gatunku psychological horror. Spółka jest notowana na NewConnect od 2011 r. i zapowiada przejście na rynek główny GPW w 2023 r.

(ISBnews)