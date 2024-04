Reklama

Zysk operacyjny wyniósł 4,8 mln zł wobec 1,8 mln zł zysku rok wcześniej. Zysk EBITDA wyniósł 26,21 mln zł wobec 20,21 mln zł zysku w tym ujęciu rok wcześniej. EBITDA skorygowana o koszt programu motywacyjnego sięgnęła 32,22 mln zł wobec 26,69 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 94,01 mln zł w 2023 r. wobec 61,12 mln zł rok wcześniej.

"Prawie 90 mln zł [jednostkowych] przychodów ze sprzedaży wypracował Bloober Team w 2023 r. To wzrost o 54% w porównaniu do wyniku 2022 roku. Zysk netto krakowskiej spółki był wyższy o prawie 30% i osiągnął poziom 4,3 mln zł. To wszystko przed najważniejszymi premierami! Przy przychodach ze sprzedaży na poziomie 89,4 mln zł, Bloober Team zarobił w minionym roku 4,31 mln zł. Zysk operacyjny wyniósł 6,15 mln zł (wzrost o 97%). Na poziomie skonsolidowanym, grupa kapitałowa osiągnęła sprzedaż w wysokości 94 mln zł" - czytamy w komunikacie poświęconym wynikom.

"Ten rok był bardzo wymagający dla branży gier i mocno zweryfikował wiele podmiotów, zwłaszcza tych obecnych na giełdzie. Dzięki skupieniu się na fundamentach i długoterminowej strategii jesteśmy obecnie jedną z najbardziej stabilnych finansowo i najszybciej rozwijających się firm branży gier na świecie. Osiągnęliśmy świetne wyniki finansowe EBITDA, a wartym podkreślenia jest także fakt, że jako jedna z niewielu firm w minionym roku zwiększyliśmy, a nie zmniejszyliśmy zatrudnienie. Liczne partnerstwa, a także prawdopodobnie jedne z najlepszych na rynku relacje biznesowe powodują, że jesteśmy stosunkowo niezależni od chwilowych zawirowań rynkowych" - skomentował prezes Piotr Babieno, cytowany w materiale.

Podkreślił, że to był rok przygotowań do najważniejszych premier i początku realizacji średnioterminowej strategii.

"Przez ostatnie kilka lat pracowaliśmy nad zbudowaniem solidnych podstaw do dynamicznego rozwoju. W bieżącym roku będziemy mogli pochwalić się pierwszymi efektami naszej pracy. Mamy więc nie tylko świetne fundamenty, ale przede wszystkim szereg inwestycji, które w najbliższym czasie będą się materializować" - podsumował prezes.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w 2023 r. wyniósł 4,32 mln zł wobec 3,35 mln zł zysku rok wcześniej.

Bloober Team, założony w 2008 r., podaje, że jest jednym z najważniejszych światowych producentów gier z gatunku psychological horror. Spółka była notowana na NewConnect od 2011 r., a w styczniu 2024 r. przeniosła się na rynek główny GPW.

(ISBnews)