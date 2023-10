Enter Air odnotował 89,98 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2023 r. wobec 31,05 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka.

Zysk operacyjny wyniósł 75,61 mln zł wobec 58,57 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 697,66 mln zł w II kw. 2023 r. wobec 602,62 mln zł rok wcześniej.

Reklama

W I poł. 2023 r. spółka miała 73,51 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej wobec 99,71 mln zł straty rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 1 011,44 mln zł w porównaniu z 817,76 mln zł rok wcześniej.

Zysk EBITDA w I poł. br. wyniósł 233,8 mln zł wobec 10,9 mln zł rok wcześniej. EBITDA z pominięciem różnic kursowych wyniosła odpowiednio: 161,3 mln zł wobec 114,6 mln zł rok wcześniej.

Reklama

"Pierwsze półrocze to dla nas z jednej strony intensywny czas przeglądów technicznych i przygotowania maszyn do sezonu letniego, a z drugiej z roku na rok zwiększająca się skala wykonywanych operacji w niskim sezonie zimowym. Coraz więcej osób decyduje się na wyjazd zagraniczny poza tradycyjnym sezonem. Dynamicznie rosnący popyt na nasze usługi przełożył się na podpisanie rekordowych umów z wieloletnimi partnerami i pozwolił na powiększenie floty w tym roku o trzy maszyny, które dołączyły do nas jeszcze przed sezonem letnim" - powiedział członek zarządu Grzegorz Polaniecki, cytowany w komunikacie.

Przychody Enter Air w I półroczu 2023 r. wyniosły 1 mld zł i były wyższe o 23,7% r/r. Istotny wzrost przychodów związany był ze wzrostem skali działalności spółki oraz wyższym kursem dolara. Dodatnie różnice kursowe wyniosły w I półroczu 2023 r. 72,5 mln zł, podano również.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I poł. 2023 r. wyniósł 16,85 mln zł wobec 10,87 mln zł zysku rok wcześniej.

Enter Air jest największą prywatną linią lotniczą działającą w Polsce. Przewoźnik posiada sześć stałych baz operacyjnych w Warszawie, Katowicach, Poznaniu, Wrocławiu, Paryżu i Zurychu oraz kilka baz sezonowych. Jest notowany na GPW od 2015 r.; wchodzi w skład indeksu sWIG80.

(ISBnews)