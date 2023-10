Miraculum szacuje przychody ze sprzedaży netto za okres styczeń-wrzesień na poziomie 35,21 mln zł, co stanowi wzrost o 10 proc. r/r, podała spółka. W samym wrześniu szacowane przychody ze sprzedaży netto spadły o 9 proc. r/r do 3,92 mln zł.

"Kontynuujemy działania związane z poszerzaniem oferty i dostępności produktów. Ważnym wydarzeniem minionego miesiąca było rozpoczęcie sprzedaży perfum Chopin w sieci drogerii Hebe oraz wdrożenie, które zapisze się na kartach historii Miraculum, czyli wprowadzenie na rynek kultowej wody kolońskiej Prastara. Produkt w odświeżonej formie trafił już na półki sklepowe i wzbudził wiele pozytywnych emocji wśród klientów. We wrześniu poszerzyliśmy też ofertę marki JOKO" - skomentował prezes Sławomir Ziemski, cytowany w komunikacie.

W minionym miesiącu sprzedaż eksportowa została zrealizowana m.in. do USA, Arabii Saudyjskiej, Hiszpanii, Chorwacji, Grecji. Przychody z tego segmentu narastająco wyniosły 9 mln zł i jest to wzrost o 13 proc. r/r. W samym wrześniu przychody z tego tytułu wyniosły 1,2 mln zł i jest to o 22 proc. mniej r/r, podano także.

Reklama

"Zmniejszenie przychodów w stosunku do września roku poprzedniego wynika z wysokiej bazy w roku poprzednim, a konkretnie dużego kontraktu do Arabii Saudyjskiej. We wrześniu 2023 dział eksportu koncentrował się na dywersyfikacji tego kanału i rozwoju sprzedaży do kontrahentów z innych krajów. Spółka zamierza umacniać pozycję na rykach zagranicznych, w tym celu przygotowujemy się właśnie do udziału w targach kosmetycznych w Dubaju" - wyjaśnił Ziemski.

Działalność Miraculum koncentruje się na opracowywaniu i sprzedaży preparatów do pielęgnacji skóry, depilacji, a także wyrobów perfumeryjnych i kosmetyków do makijażu. Spółka skupia w swoim portfolio 11 marek: Miraculum, Być Może..., Gracja, Pani Walewska, Wars, Lider, Tanita, Paloma, Joko, Chopin, Gracja Bio. Firma istnieje na rynku od 1924 roku. W 2007 r. spółka zadebiutowała na warszawskiej giełdzie.

Reklama

(ISBnews)