Miraculum odnotowało 0,16 mln zł jednostkowego zysku netto w III kw. 2023 r. wobec 0,12 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka.

Zysk operacyjny wyniósł 0,42 mln zł wobec 0,31 mln zł zysku rok wcześniej. Zysk EBITDA sięgnął 0,72 mln zł wobec 0,57 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 10,77 mln zł w III kw. 2023 r. wobec 11,21 mln zł rok wcześniej.

W I-III kw. 2023 r. spółka miała 0,29 mln zł straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej wobec 1,09 mln zł straty rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 35,21 mln zł w porównaniu z 35,14 mln zł rok wcześniej. Zysk EBITDA sięgnął 1,52 mln zł wobec 0,86 mln zł zysku w tym ujęciu rok wcześniej.

"Strategia Miraculum S.A. w trzecim kwartale skupiła się na zwiększeniu marży operacyjnej, co przyczyniło się do wzrostu EBITDA. Jednocześnie staramy się kontynuować wysiłki w zakresie zwiększania obrotów poprzez inwestycje w marketing, rozwijanie nowych kanałów dystrybucji i innowacyjne produkty. W okresie styczeń-wrzesień 2023 roku Spółka wypracowała wzrost przychodów ze sprzedaży o 10% w stosunku do okresu styczeń-wrzesień 2022 roku" - czytamy w raporcie.

Jak wynika ze sprawozdania, 26% przychodów pochodziło z rynków zagranicznych w I-III kw 2023 r.

Działalność Miraculum koncentruje się na opracowywaniu i sprzedaży preparatów do pielęgnacji skóry, depilacji, a także wyrobów perfumeryjnych i kosmetyków do makijażu. Spółka skupia w swoim portfolio 11 marek: Miraculum, Być Może..., Gracja, Pani Walewska, Wars, Lider, Tanita, Paloma, Joko, Chopin, Gracja Bio. Firma istnieje na rynku od 1924 roku. W 2007 r. spółka zadebiutowała na warszawskiej giełdzie.

