Zysk operacyjny wyniósł 0,38 mln zł wobec 0,53 mln zł straty rok wcześniej. Zysk EBITDA wyniósł 1,54 mln zł wobec 0,48 mln zł zysku w tym ujęciu rok wcześniej.

"Pomimo wymagającego rynku konsumenckiego wynikającego m.in. z inflacji oraz presji na wzrost kosztów funkcjonowania udało się zrealizować podstawowy cel, który zakładaliśmy na rok 2023. Celem nadrzędnym było zwiększenie EBITDA przy stabilnym zwiększeniu przychodów. EBITDA wzrosła w roku 2023 do poziomu 1,539 mln zł w porównaniu do 0,477 mln zł w roku 2022, przy przychodach na poziomie 47 mln zł. EBITDA osiągnęła poziom największy od prawie dekady a przychody są najwyższe od kilkunastu lat" - napisali przedstawiciele zarządu w liście do akcjonariuszy.

Jednostkowe przychody ze sprzedaży sięgnęły 47,06 mln zł w 2023 r. wobec 43,31 mln zł rok wcześniej.

Spółka zanotowała wzrost sprzedaży w 2023 roku o 9% r/r oraz wzrost marży o 18% r/r, podano w sprawozdaniu zarządu.

Działalność Miraculum koncentruje się na opracowywaniu i sprzedaży preparatów do pielęgnacji skóry, depilacji, a także wyrobów perfumeryjnych i kosmetyków do makijażu. Spółka skupia w swoim portfolio 11 marek: Miraculum, Być Może..., Gracja, Pani Walewska, Wars, Lider, Tanita, Paloma, Joko, Chopin, Gracja Bio. Firma istnieje na rynku od 1924 roku. W 2007 r. spółka zadebiutowała na warszawskiej giełdzie. Miała 47,1 mln zł przychodów w 2023 r.

(ISBnews)