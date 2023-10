Grupa Kęty odnotowała 181,03 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2023 r. wobec 170,53 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka.

Zysk operacyjny wyniósł 212,92 mln zł wobec 211,66 mln zł zysku rok wcześniej. Zysk EBITDA sięgnął 257,41 mln zł wobec 253,04 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 1 312,09 mln zł w III kw. 2023 r. wobec 1 507,73 mln zł rok wcześniej.

"Pomimo braku spodziewanego ożywienia w drugiej połowie br., poziom zamówień pozyskanych przez Segmenty Grupy Kapitałowej w III kwartale br. pozwolił utrzymać wysoki stopień wykorzystania mocy produkcyjnych (80-85%), co przełożyło się na wysoką rentowność i wyniki finansowe" - czytamy w raporcie.

"W trzecim kwartale br. poszczególne Segmenty notowały zróżnicowany poziom popytu na swoje produkty. W Segmencie Opakowań Giętkich zanotowano ok 5% r/r spadek wolumenu (zwłaszcza w zakresie folii BOPP), podczas gdy w Segmencie Wyrobów Wyciskanych sprzedaż wolumenowa wzrosła o ok 15% r/r a w Segmencie Systemów Aluminiowych o ok. 10% r/r. W ujęciu wartościowym ze względu na taniejące surowce, jedynie Segment Systemów Aluminiowych odnotował wzrost przychodów ze sprzedaży (+8% r/r), w Segmencie Wyrobów Wyciskanych odnotowano 18% spadek r/r a w Segmencie Opakowań Giętkich 27% spadek r/r. Zarząd ocenia, iż udało się pozyskać zadowalającą wielkość zamówień pomimo słabej koniunktury na rynkach zagranicznych na co wskazują oficjalne dane np. z rynku niemieckiego" - czytamy także.

W I-III kw. 2023 r. spółka miała 467,78 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej wobec 591,34 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 4 023,45 mln zł w porównaniu z 4 656,3 mln zł rok wcześniej. Zysk EBITDA sięgnął 698,03 mln zł wobec 871,23 mln zł zysku w tym ujęciu rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I-III kw. 2023 r. wyniósł 587,37 mln zł wobec 675,4 mln zł zysku rok wcześniej.

Grupa Kęty jest spółką dominującą dla grupy kapitałowej, prowadzącej działalność w ramach trzech segmentów operacyjnych: Segment Wyrobów Wyciskanych (SWW) Segment Systemów Aluminiowych (SSA) oraz Segment Opakowań Giętkich (SOG). Spółka jest notowana na GPW od 1996 r. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 5,93 mld zł w 2022 r.

