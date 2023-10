Nakłady inwestycyjne Grupy Kęty wzrosną do 150-170 mln zł w IV kw. 2023 r. (wobec 56 mln zł w III kw. br.), poinformował członek zarządu i dyrektor finansowy Rafał Warpechowski. Zapowiedział jednocześnie, że jeśli nie pojawią się nowe pomysły inwestycyjne, capex w 2024 r. zmniejszy się do poziomu 250+ mln zł, w porównaniu do 380 mln zł w 2023 r.