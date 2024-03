Grupa Kęty planuje 304 mln zł wydatków inwestycyjnych w br. wobec 316 mln zł w 2023 r., podała spółka. Ponadto do końca 2024 r. chce zaprezentować kierunki nowej strategii.

"W ramach Strategii Grupy Kapitałowej na lata 2021-2025 założono wydatki inwestycyjne w kwocie 1,3 mld zł, z czego w roku 2024 planowana ich wartość to 304 mln zł. Wydatki te finansowane będą ze środków własnych oraz z kredytów bankowych. Biorąc pod uwagę aktualną sytuacje finansową grupy kapitałowej, bezpieczne wskaźniki zadłużenia oraz płynności, a także pozyskane w roku 2023 finansowanie bankowe zarząd spółki nie przewiduje na dzień sporządzenia niniejszego sprawozdania problemów z finansowaniem zaplanowanych zamierzeń inwestycyjnych" - czytamy w raporcie za 2023 r.

Wydatki inwestycyjne Grupy w 2023 r. wyniosły 316 mln zł wobec 310 mln zł w roku 2022, podano także.

"Pomimo okresowego, jak zakładamy, spowolnienia nie przestajemy inwestować w rozwój - łączne wydatki Grupy na inwestycje wyniosły w 2023 r. ponad 300 mln zł. Dotyczyły głównie projektów Segmentu Wyrobów Wyciskanych i Segmentu Systemów Aluminiowych - zgodnie z obowiązującą Strategią do roku 2025 moce produkcyjne tych segmentów zostaną zwiększone o ok. 25%. W 2023 roku uruchomiliśmy pierwszą z dwóch pras do wyciskania profili w Kętach oraz zakończyliśmy budowę hali nowego zakładu w Złotowie. Oba, najistotniejsze z punktu widzenia rozwoju organicznego Grupy projekty, planujemy zakończyć w połowie bieżącego roku" - napisał prezes Dariusz Mańko w liście załączonym do raportu.

Zapowiedział, że spółka zaprezentuje kierunki nowej strategii do końca roku.

"Współczesny świat stawia nam ogromne wyzwania - geopolityka, obserwowane zmiany klimatu, sztuczna inteligencja i wiele innych. Będziemy się z nimi mierzyć, ale dostrzegamy również powiązane z tymi zagadnieniami szanse. Według ekspertów aluminium jest surowcem pożądanym w drodze do neutralności klimatycznej, doskonale wpisującym się w gospodarkę obiegu zamkniętego i będzie odgrywać kluczową rolę w wiodących sektorach gospodarki. Dlatego z dużym optymizmem rozpoczęliśmy dyskusje odnośnie celów strategicznych na kolejne lata. Kierunki nowej strategii chcemy zaprezentować państwu do końca roku" - napisał także prezes.

Grupa Kęty jest spółką dominującą dla grupy kapitałowej, prowadzącej działalność w ramach trzech segmentów operacyjnych: Segment Wyrobów Wyciskanych (SWW) Segment Systemów Aluminiowych (SSA) oraz Segment Opakowań Giętkich (SOG). Spółka jest notowana na GPW od 1996 r. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 5,93 mld zł w 2022 r.

(ISBnews)