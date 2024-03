Grupa Kęty miała 147 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypadającego na akcjonariuszy jednostki dominującej w I kw. 2024 r. wobec 136 mln zł rok wcześniej, przy 1 250 mln zł przychodów (-9% r/r). EBITDA wyniosła wstępnie 215 mln zł wobec 201 mln zł rok wcześniej, a zysk z działalności operacyjnej 170 mln zł wobec 157 mln zł, podała spółka, powołując się na wstępne dane.

"Pomimo, iż w 1 kwartale br. nie zaobserwowano poprawy koniunktury na rynku krajowym jak i na rynkach zagranicznych, Grupa Kapitałowa pozyskała zadowalający poziom zamówień, który pozwala na ok. 80 - 85% obłożenie posiadanych mocy. Dzięki temu, pomimo utrzymującej się presji na marże handlowe, prognozowane wyniki finansowe są zgodne z oczekiwaniami spółki. Utrzymuje się relatywnie krótki horyzont zamówień (3 - 4 tygodnie), co wskazuje na panującą na rynku niepewność, jednak horyzont taki jest wystarczający do efektywnego zarządzania posiadanymi zasobami. Aktualne szacunki zakładają osiągnięcie w 1 kwartale 2024 r. 1 250 mln zł przychodów (-9 r/r), przy ok. 18% spadku średnich cen aluminium wyrażonych w PLN oraz ok. 8% spadku średniego kursu EUR/PLN wpływającego na wartość znaczącej części sprzedaży zagranicznej. Zarząd szacuje wypracowanie w 1 kwartale br. 215 mln zł EBITDA (7% r/r) oraz 170 mln zł zysku z działalności operacyjnej (8% r/r)" - czytamy w komunikacie.

Szacowane koszty finansowe netto będą niższe o ok 15% od zanotowanych w analogicznym kwartale 2023 r., głównie ze względu na niższy poziom odsetek. Obciążenia podatkowe zostaną w 1 kwartale 2024 roku zmniejszone o ok. 20 mln zł ze względu na utworzenie aktywa na podatek odroczony z tyt. inwestycji objętych ulgami inwestycyjnymi (w 1 kwartale 2023 wartość utworzonego aktywa wyniosła 23,3 mln zł).

"W rezultacie szacowany zysk netto przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej wyniesie w 1 kwartale 2024 roku 147 mln zł i będzie wyższy o ok. 8% od wyniku zeszłorocznego.

Szacowany dług netto na koniec 1 kwartału 2024 roku wyniesie ok. 840 mln zł" - czytamy dalej.

Ostateczne dane spółka zaprezentuje 17 kwietnia 2024 r.

Grupa Kęty jest spółką dominującą dla grupy kapitałowej, prowadzącej działalność w ramach trzech segmentów operacyjnych: Segment Wyrobów Wyciskanych (SWW) Segment Systemów Aluminiowych (SSA) oraz Segment Opakowań Giętkich (SOG). Spółka jest notowana na GPW od 1996 r. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 5,93 mld zł w 2022 r.

(ISBnews)