Akcjonariusze Rafako zdecydują podczas walnego zgromadzenia, zwołanego na 14 listopada br., o emisji akcji bez prawa poboru, skierowanej do wierzycieli układowych spółki zaliczanych do grupy II, wierzycieli układowych zaliczanych do grupy V oraz do wierzyciela Vilniaus kogeneracine jegaine, podało Rafako.

Emisja skierowana do wierzycieli układowych spółki zaliczanych do grupy II ma dotyczyć od 20 625 000 do 104 375 000 akcji w cenie emisyjnej 1,6 zł za sztukę i łącznej cenie emisyjnej od 33 do 167 mln zł.

"Grupa II obejmująca wszystkich wierzycieli spółki niezakwalifikowanych do innych grup zgodnie z warunkami układu. Łączna kwota wierzytelności przysługujących takim wierzycielom wobec spółki spłacana przez spółkę na warunkach układu wynosi 192 009 962,46 zł" - czytamy w projekcie uchwały na walne.

Emisja skierowana do wierzycieli układowych spółki zaliczanych do grupy V ma dotyczyć 150 mln akcji o cenie emisyjnej 1,6 zł za sztukę i łącznej cenie emisyjnej 240 mln zł.

"Grupa V obejmująca wszystkich wierzycieli posiadających zabezpieczenie na majątku spółki. Łączna potencjalna kwota wierzytelności przysługujących takim wierzycielom wobec spółki może wynosić 59 616 148,71 zł zobowiązań bezwarunkowych oraz 549 820 561,76 zł zobowiązań warunkowych" - czytamy dalej.

Emisja skierowana do wierzyciela Vilniaus kogeneracine jegaine dotyczy od 28 125 000 do 31 250 000 akcji w cenie emisyjnej 1,6 zł za sztukę i łącznej cenie emisyjnej od 45 do 50 mln zł.

"Zarząd spółki planuje zwrócić się do Vilniaus kogeneracine jegaine [...], będącym jednym z kluczowych wierzycieli spółki, z którym spółka zawarła w dniu 11 września 2023 roku porozumienie dotyczące rozliczenia roszczeń VKJ wobec spółki z tytułu umowy na 'Budowę bloku kogeneracyjnego opalanego biopaliwem, składającego się z kotłów ze złożem fluidalnym, instalacji składowania i podawania biopaliwa oraz systemu oczyszczania spalin' w ramach budowy nowej elektrociepłowni w Wilnie, z propozycją konwersji roszczeń VKJ objętych powyższym porozumieniem na akcje w podwyższonym kapitale zakładowym spółki" - podsumowano.

Rafako jest producentem kotłów oraz urządzeń ochrony środowiska dla energetyki. Oferuje generalną realizację bloków energetycznych opalanych paliwami kopalnymi. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży Rafako sięgnęły 391 mln zł w 2022 r.

(ISBnews)