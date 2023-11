AmRest odnotował 27,1 mln euro skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2023 r. wobec 34,2 mln euro zysku rok wcześniej, podała spółka.

Zysk operacyjny wyniósł 52,9 mln euro wobec 38,8 mln euro zysku rok wcześniej.

Zysk EBITDA sięgnął 110,9 mln euro wobec 95,2 mln euro zysku rok wcześniej, zaś skorygowany zysk EBITDA - odpowiednio: 112,5 mln euro wobec 96,1 mln euro zysku rok wcześniej.

"EBITDA Grupy wyniosła 110,9 mln euro w III kw. 2023 i była o 16,5% wyższa niż w analogicznym okresie 2022 roku. Z kolei marża EBITDA ukształtowała się na poziomie 17,5%, to najwyższy poziom odkąd problemy z globalnym łańcuchem dostaw i inflacyjna presja zaczęły narastać" - czytamy w komunikacie poświęconym wynikom.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 632,8 mln euro w III kw. 2023 r. wobec 567,2 mln euro rok wcześniej.

"Grupa AmRest, wiodący, europejski multibrandowy operator restauracji franczyzowych, kontynuuje solidny wzrost, osiągając skonsolidowaną sprzedaż za trzeci kwartał w wysokości 638,8 mln euro, o 11,6% więcej niż w tym samym okresie 2022 roku. Wskaźnik sprzedaży porównywalnej w restauracjach wzrósł o 8,8%. Tak jak w poprzednich kwartałach, wpływ na wyniki sprzedaży miał postęp w zakresie liczby transakcji, których zanotowano o 3,3% więcej, jak również aktywne zarządzanie przychodami" - czytamy też w komunikacie.

"Wyniki za trzeci kwartał w pełni obrazują dynamikę sprzedaży, potwierdzając jednocześnie wyjątkową siłę modelu biznesowego AmRest opartego o doskonałą obsługę oraz ofertę o atrakcyjnym stosunku jakości do ceny produktów" - skomentował dyrektor finansowy AmRest Holdings SE Eduardo Zamarripa, cytowany w komunikacie.

Dług spółki został zmniejszony o 1,6 mln euro do poziomu 379,3 mln euro na koniec III kwartału. Tym samym, przy wygenerowaniu wyższego wyniku EBITDA Grupy, po raz kolejny zredukowano wskaźnik dźwigni finansowej, który wyniósł 1,8x w porównaniu z wynikiem 1,9x w poprzednim kwartale. Dodatkowo, capex wzrósł do kwoty 43,5 mln euro w kwartale, w porównaniu z nakładami w wysokości 33,9 mln euro w porównywalnym okresie 2022 roku, wskazano także w materiale.

"W kontekście regionów, w których AmRest prowadzi swoją działalność, najlepszym wynikiem wyróżniła się Europa Środkowo-Wschodnia, gdzie zanotowano przychody w wysokości 354,1 mln euro w trzecim kwartale 2023 roku, co stanowi wzrost o 17,4% w stosunku do porównywalnego okresu z roku ubiegłego. Ponownie, najlepszą dynamiką sprzedaży wyróżnił się rynek węgierski ze wzrostem ponad 30%. EBITDA wyniosła 78,9 mln euro, o 26,6% więcej w porównaniu z trzecim kwartałem 2022 roku, i marżą EBITDA na poziomie 22,3%. Poprawa marż jest notowana na wszystkich głównych rynkach, przekraczając wynik marży EBITDA powyżej 20%" - napisano także w informacji.

W regionie Europy Zachodniej przychody wzrosły o 7,7% sięgając 230,9 mln euro w III kw. 2023 r. Największe zyski wykazał rynek niemiecki, notując wzrost sprzedaży o 20,6%. EBITDA wyniosła 34,2 mln euro, co oznacza wzrost o 23,1% r/r. Z kolei marża EBITDA ukształtowała się na poziomie 14,8%, to o 1,8 punktu procentowego więcej niż przed rokiem.

"W Chinach, przychody za trzeci kwartał ukształtowały się na poziomie 25,6 mln euro, spadek o 4,3% wobec II kw. 2023, wywołany deprecjacją Renminbi w stosunku do euro. W lokalnej walucie sprzedaż zanotowała znaczący wzrost o 9,5%, co było możliwe dzięki zwiększonej liczbie transakcji. Z uwagi na swoje położenie w najszybciej rozwijających się ośrodkach miejskich w tym kraju, jak również atrakcyjną ofertę produktową, pozycja biznesu AmRest w Chinach nadal stanowi interesującą okazję do rozwoju. EBITDA wygenerowana w regionie wyniosła 5,6 mln euro z marżą na poziomie 22%" - czytamy dalej.

"Poprawa marż w dużym stopniu wspierana jest przez nasze możliwości logistyczne i technologiczne, które skutkują wysokim poziomem efektywności. Jednocześnie, w tym okresie koncentrowaliśmy się na dalszym, zyskownym i zrównoważonym rozwoju biznesu, powiększając portfolio Grupy o kolejnych 20 restauracji" - podsumował Zamarripa.

W I-III kw. 2023 r. spółka miała 50,7 mln euro skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej wobec 1,3 mln euro straty rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 1802,7 mln euro w porównaniu z 1551 mln euro rok wcześniej.

Zysk EBITDA sięgnął 282,9 mln euro wobec 244,2 mln euro zysku w tym ujęciu rok wcześniej, zaś skorygowany zysk EBITDA - odpowiednio: 286,5 mln euro wobec 246,6 mln euro zysku w tym ujęciu rok wcześniej.

AmRest to jeden z wiodących publicznie notowanych operatorów restauracji w Europie, posiada portfolio rozpoznawalnych marek w 25 krajach. AmRest prowadzi restauracje pod markami franczyzowymi, takimi jak KFC, Starbucks, Pizza Hut i Burger King, a także pod markami własnymi, takimi jak La Tagliatella, Sushi Shop, Bacoa i Blue Frog. Spółka jest notowana na GPW od 2005 r.; wchodzi w skład indeksu mWIG40.

